فرص عمل للشباب فى الجيزة براتب 3000 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الأمن والحراسة بالجيزة، وبراتب 3000 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 100 مراقب أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 45 سنة.



وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر مواصلات داخلية، سكن، وتأمين بعد فترة الاختبار.



وحددت الشركة مواقع العمل في أكتوبر، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة، والشيخ زايد.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظائف، الاتصال على 01121111219، والتواصل مع المدير المسئول ياسر حمادة، أو التوجه لمقر الشركة في 39 أ شارع خاتم المرسلين، الجيزة.