بـ395 مليون جنيه.. الانتهاء من «بديل العشوائيات» في رأس غارب

أعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، الانتهاء من إنشاء مشروع الإسكان البديل للعشوائيات "إسكان الروضة"، بمدينة رأس غارب، بتكلفة 395 مليون جنيه.



وأكدت المحافظة، في بيان لها اليوم، أن المشروع يقع في مدينة رأس غارب، ويضم 514 وحدة وعمارتين بهما 32 شقة سكنية، وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بنسبة 100%، وسيتم تسليمها قريبًا عقب الانتهاء من بعض الأعمال الخارجية بها.



وأشارت محافظة البحرالاحمر إلى أن المحافظة تدخل بكل قوة في مشاريع الإسكان وتطوير المرافق وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، وهناك المزيد من الدعم المادي من جانب الدولة من أجل الاهتمام بمرافق الإسكان.