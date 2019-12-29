أبرز جهود «التجارة» بشأن المفاوضات مع الشركاء الأجانب (إنفوجراف)

ترصد "الدستور" في الانفوجراف التالي قرارات وزارة التجارة والصناعة خلال عام 2019 بشأن موقف المفاوضات مع الشركاء التجاريين.



وبين الانفوجراف أنه تم الانتهاء من المرحلة الاولي للمفاوضات الخاصة بإنشاء منطقة تجارية حرة وإعداد قوائم الالتزامات التب سيتم التفاوض عليها وفقًا لتوجيهات رؤساء دول القارة.