حبس عاطل بتهمة استغلال الأطفال فى التسول بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، بحبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه باستقطاب الأطفال واستغلالهم في أعمال التسول، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



أكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، استقطاب عاطل الصبية الأحداث واستغلالهم في أعمال التسول، ويعد ذلك جريمة الاتجار بالبشر بالمخالفة للقانون.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية وبحوزته سلاح أبيض "شفرة موس"، وبصحبته 3 أطفال أحدهم مصاب بسحجات بأماكن متفرقة.



بسؤال المجني عليهم أقروا بأن المتهم يستغلهم في أعمال التسول ويجبرهم على عدم العودة لذويهم، وأضافوا باعتدائه عليهم مستخدمًا السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.



وقرر الطفل المصاب بأن المتهم أحدث إصابته، وبمواجهة المتهم بالتحريات والمعلومات وأقوال المجنى عليهم أيدها وأعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.