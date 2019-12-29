بعد صراع 5 أعوام.. تبادل جميع الأسرى بين أوكرانيا والانفصاليين

عرضت فضائية "إكسترانيوز" لقطات حية من تبادل جميع الأسرى بين قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، بعد صراع دام خمس سنوات بين الطرفين.



وأبرم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاتفاق على تبادل الأسرى في باريس في شهر ديسمبر.



وتبادلت كييف والانفصاليون الأسرى عدة مرات من قبل، وفي آخر تبادل للأسرى في ديسمبر 2017، أعادت أوكرانيا نحو 300 أسير إلى الانفصاليين الموالين لروسيا واستعادت حوالي 70 أسيرا.



