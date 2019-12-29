«فرع التفوق» غلق باب الترشح لجائزة الدولة.. الثلاثاء

يغلق المجلس الأعلى للثقافة باب الترشح لجوائز الدولة للتفوق في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لعام 2020، الثلاثاء المقبل 31 من شهر ديسمبر.



وتبلغ قيمة كل جائزة لكل فرع من هذه الفروع 100.000 جنيه مصري، وميدالية فضية ولا يجوز تقسيمها، أو منحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة، وعلى المتقدم استيفاء الأوراق الآتية بالإضافة إلى تحميلها على أسطوانة مدمجة، ومن ضمن الأوراق المطلوبة السيرة الذاتية والبيانات الشخصية لا تزيد على 10 صفحات بصيغة word، وصورة من بطاقة الرقم القومي، صورة شخصية حديثة.



تقديم خطاب معتمد من البنك برقم الحساب البنكي الخاص بالمتقدم، مع الأخذ بعين الاعتبار تقديم أعمال تثبت مرور خمسة عشر عامًا، أو أكثر على بداية النشاط الإبداعي أو الفكري وذلك عند الإعلان عن الجائزة في أول أكتوبر، وتقديم رقم إيداع أو إفادة معتمدة من الجهات التي قامت بتنفيذ أو عرض الأعمال، للمتقدم أو المرشح.



ولمن يرغب فى التقديم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس إنتاجه، وذلك في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2019، وتقديم نماذج من أعمال المتقدم بحد أقصى خمسة أعمال، مع العلم بأن الأعمال المقدمة لا تسترد.