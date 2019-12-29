تدشين كنيسة القديس مارجرجس فى سمالوط

دشن الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، صباح اليوم في القداس الإلهي، كنيسة القديس مارجرجس عزبة فلتاؤس على مساحة 700 متر.



ويوجد بالكنيسة مبني خدمات بجوار الكنيسة على مساحة 600 متر به فصول تربية كنسية وحضانة ومسرح.



وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.