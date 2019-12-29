رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد
الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:14 م
محمد إبراهيمطباعة
بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
وقال رئيس الوزراء في البرقية: "يسرني أن أبعث إلى قداستكم وإلى جميع الأخوة الأقباط أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات".
كما جاء في نص البرقية: "وإني إذ أنتهز هذه المناسبة، أدعو الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على قداستكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا المفدى وشعب مصر العظيم بالخير والأمن والسلام".
وقال رئيس الوزراء في البرقية: "يسرني أن أبعث إلى قداستكم وإلى جميع الأخوة الأقباط أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات".
كما جاء في نص البرقية: "وإني إذ أنتهز هذه المناسبة، أدعو الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على قداستكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا المفدى وشعب مصر العظيم بالخير والأمن والسلام".