نجوم مسرح مصر مع الزعيم فى كواليس «فلانتينو»

شارك الفنان علي ربيع، نجم مسرح مصر، جمهوره بصورة له مع الفنان عادل إمام وعدد من نجوم مسرح مصر، خلال كواليس تصوير مسلسل "فلانتينو" عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".



وكتب الفنان علي ربيع، عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلا: "معتقدش إن حد يقدر يجمعنا في عمل غير الزعيم عادل إمام.. انتظرونا ضيوف شرف الحلقة الأخيرة، والله فرحتك اليوم ده عندي بالدنيا، وعن الضحك اللي حصل كنت حاسس إني في مدرسة المشاغبين، عادل إمام يعني الفن المصري".



يذكر أن عددًا من نجوم مسرح مصر ضيوف الحلقة الأخيرة في مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، وهم علي ربيع ومصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن.

