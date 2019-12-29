طارق الجناينى يبدأ الجزء الرابع والخامس من «حكايات بنات»

أعلن المنتج طارق الجنايني عن بدء تصوير الجزأين الرابع والخامس من مسلسل "حكايات بنات، من خلال حسابه عبر موقع "فيسبوك"، حيث نشر صورة "كلاكيت" مكتوبا عليها تاريخ بدء التصوير، معلقًا: "بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله، حكايات بنات الجزء الرابع والخامس".



كان تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة "المتحدة للخدمات الإعلامية"، تعاقد مع شركة "تي فيجن" التي يمثلها المنتج طارق الجنايني على تقديم الجزأين الرابع والخامس من مسلسل "حكايات بنات".



الجزآن الثاني والثالث من "حكايات بنات" قام ببطولتهما كل من صبا مبارك، دينا الشربيني، إنجي المقدم، ندا موسى، أحمد العوضي، مصطفى درويش، وعرض مطلع هذا العام، أما الجزء الأول فقد عرض فى 2012، وأخرجه حسين شوكت، وقامت ببطولته حورية فرغلي، وريهام أمين.



ووفقًا للاتفاق سيتم عرض الجزأين الجديدين على شبكة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، على أن يتم الإعلان عن موعد انطلاق التصوير والعرض خلال الفترة القليلة المقبلة.