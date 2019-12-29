سامح عاشور يعتمد لجنة الدفاع عن محامى الغربية

التقى سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الأحد، بعدد من شباب المحامين أعضاء جروب "إغاثة محامي"، واعتمد "عاشور"، خلال اللقاء، تشكيل لجنة الدفاع عن محامي الغربية، والمكون من أعضاء الجروب بالمحافظة.



وتتضمن أهداف جروب "إغاثة محامي"، الوقوف بجانب المحامين في أزماتهم في المحاكم وأقسام الشرطة، ويكون همزة وصل بين المحامين والنقابة العامة، والفرعيات للتحرك السريع وإنهاء أي أزمة في مهدها.



ومن المقرر أن يلقي عاشور محاضرة بمعهد محاماة المحلة، يعقبها لقاءً مفتوحًا مع المحامين، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بنادي المحامين، لعرض آخر المستجدات النقابية.



وصرح ماجد عبد اللطيف، عضو مجلس النقابة العامة، بأن لقاءات النقيب العام للمحامين في هذه الفترة مهمة جدا لتوضيح إنجازات مجلس النقابة على مدار أربع سنوات، وتوضيح مدى أهمية تلك الإنجازات لمهنة المحاماة والمحامين.