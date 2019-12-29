12 مصابًا في حادث تصادم بالمنيا

أصيب 12 مواطنًا بإصابات متنوعة، اليوم الأحد 29 ديسمبر، جراء حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وربع نقل بالطريق الدائري بالمنيا.



تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، ربع نقل وملاكي.



وأسفر الحادث عن إصابة 12 مواطنًا منهم: أمير عمر سليم (35 سنة)، وعبده هواري عطية (18 عامًا)، والسيد محمد السيد (56 عامًا)، وريم راضي علي عبدالقادر (21 عامًا)، وطارق مصطفى حسين (25 عامًا)، وصالح عبدالعزيز عبدالرحيم (50 عامًا)، وليلى فولي محمد (45 عامًا)، وعبدالله حافظ صالح (32 عامًا)، وعادل حمدي علي (25 عامًا)، وأحمد مصطفى عبدالعزيز (29 عامًا)، وجرى نقلهم إلى مستشفى المنيا العام.



تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

