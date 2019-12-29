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مصر

وزير الدفاع يتفقد الكلية الحربية ويلتقى الطلبة المستجدين

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:10 م
وزير الدفاع
وزير الدفاع
الدستور
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تفقد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الكلية الحربية في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع رجال القوات المسلحة ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية.

وشاهد القائد العام للقوات المسلحة عددًا من الأنشطة التدريبية المتميزة للطلبة المستجدين من الدفعة (116) حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية لعام 2019 أظهرت مدى ما وصل إليه الطلبة المستجدون من مستوى انضباط راق وكفاءة بدنية عالية، خلال الفترة القصيرة، منذ بدء فترة الإعداد العسكرى.

كما التقى الفريق أول محمد زكى الطلبة وأسرهم أثناء زيارتهم ذويهم بالكلية الحربية، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووجه القائد العام للقوات المسلحة التحية والتقدير لأهالي الطلبة المستجدين لما يتحملونه من جهد في تربية الأبناء وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة على حب الوطن، مقدمًا الشكر والعرفان للأسرة المصرية الأصيلة لما تحملته من مسئولية اجتماعية كبرى فى إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء والتضحية بكل غال ونفيس من أجل الوطن، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على توفير كل أوجه الرعاية والاهتمام بمقاتليها.

كما طالب الفريق أول محمد زكى الطلبة بالحفاظ على ما اكتسبوه من قيم أصيلة ومبادئ راسخة تتوارثها العسكرية المصرية من جيل إلى جيل، كذلك مداومة البحث والاطلاع والمعرفة لمواكبة التطور العلمى فى كل المجالات وإثراء ودعم خبراتهم العسكرية التي تعينهم على اتخاذ القرار السليم، بما يتناسب مع تطور المهام والواجبات التي سيكلفون بها فى المستقبل.

من جانبها، أشادت أسر الطلبة المستجدين بالروح المعنوية العالية التى وجدت أبناءها عليها، مؤكدة أن التحول من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية لم يكن أمرًا سهلًا لولا وجود أبنائهم بين نخبة من أفضل القادة والضباط الذين ساعدوهم على الارتقاء إلى هذه المسئولية الكبرى ليكونوا خير امتداد لأجيال سبقوهم ويذكرهم التاريخ بكل الفخر والاعتزاز.

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