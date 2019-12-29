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سياسي

برلماني يشيد بإطلاق وزارة الهجرة لمبادرة «مراكب النجاة»

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:05 م
وزيرةالهجرة
وزيرةالهجرة
عائشة حسن
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أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بإطلاق السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لمبادرة "مراكب النجاة" من الفيوم، لتكون باكورة عدد من محافظات الجمهورية المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمجلس القومي للمرأة، بهدف التوعية بمخاطر تلك الظاهرة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الهجرة، في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.

ووجه "أباظة" في بيان له أصدره اليوم "التحية والتقدير للرئيس السيسي على اهتمامه الكبير بهذا الملف لاستكمال نجاحات الدولة المصرية في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وما تم بذله من جهود خلال السنوات الماضية، حتى جاء الإعلان عن عدم خروج أي مركب للهجرة غير الشرعية من مصر عام 2016".

وأشاد بتصريحات السفيرة نبيلة مكرم التى أكدت فيها أن المبادرة تستهدف الوصول لـ 150 ألف مواطن بالمحافظة، وتنقسم لثلاث شرائح مجتمعية مختلفة، حيث ستوجه لطلبة المدارس الإعدادية والثانوية الفنية والفندقية، بالإضافة لشريحة الشباب.

وهنا يأتي التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتعريف بالفرص والمشروعات المتاحة والوصول لشريحة المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والذي استطاع تدريب الوصول إلى 40 ألف سيدة عن طريق تدريب 150 متدربة تقوم كل منهم بالعمل وتوعية 600 امرأة أخرى من المحافظة.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة على ضرورة الاستمرار في تحقيق النجاحات الكبيرة التي حققتها مصر في ملف الهجرة غير الشرعية، من خلال الاستمرار فى تقديم الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية في تملك وإدارة الشباب المصري لهذه المشروعات.

فضلًا عن تقديم الدعم الحقيقي من الحكومة لتسويق منتجات هذه المشروعات، وإقامة معارض داخلية وخارجية لمنتجات المشروعات الصغيرة، وتخصيص منتجات منها للتصدير لمختلف أسواق العالم خاصة الأسواق العربية والأفريقية، مشيدًا بالنماذج الشبابية التي حققت نجاحات كبيرة في إدارة وتملك هذه المشروعات.

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