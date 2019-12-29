اتحاد الصحفيين العرب ينعى وفاة مصطفى العلوى شيخ الصحافة

نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب شيخ الصحافة المغربية مصطفى العلوي، والذي توفي عن عمر ناهز 83 عامًا، إثر صراع طويل مع المرض.



ولد الإعلامي مصطفى العلوي في عام 1936، بمدينة فاس، وعمل لسنوات طويلة في مجال الصحافة الوطنية المغربية، وعاصر أجيالًا مختلفة، بينها ثلاثة ملوك: الراحل الملك محمد الخامس، والراحل الملك حسن الثاني، والعاهل المغربي الحالي الملك محمد السادس.



نذر "العلوي" سنوات حياته لمهنة الصحافة من أجل خدمتها، وتدرج فيها ليصبح مديرًا عامًا ورئيس تحرير جريدة "الأسبوع الصحفي"، التي اشتهر من خلالها بعموده "الحقيقة الضائعة".



يعد مصطفي العلوي من الصحفيين المؤسسين للنقابة الوطنية للصحافة المغربية سنة 1963، صدرت له عدة مؤلفات من بينها "الأغلبية الصامتة" في المغرب سنة 1970، ثم "مذكرات صحفي وثلاثة ملوك" التي نشرها عام 2011، و"الحسن الثاني الملك المظلوم".



والاتحاد العام للصحفيين العرب يعتبر وفاة المرحوم الأستاذ مصطفى العلوي خسارة كبيرة للصحافة العربية والمغربية، ويتقدم الاتحاد العام للصحفيين العرب بخالص تعازيه إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وإلى الأسرة الصحفية العربية، وأسرة الفقيد ويدعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وينزله فسيح جناته.