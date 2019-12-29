11.5 % نمو في الصادرات خلال 5 شهور

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية ارتفاع صادرات البلاد من هذه الصناعات خلال الـ5 شهور الماضية من (2019 - 2020) لتسجل نحو 1.049 مليار دولار مقابل 941 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي بنمو قدره 11.5%.



وقال رئيس المجلس المهندس عمرو أبو فريخة، في بيان له اليوم، "إن هذا الارتفاع يرجع إلى تحقيق زيادة ملحوظة بالصادرات في أسواق جديدة، مثل (سلوفاكيا - سلوفينيا - توجو - المجر)، وعودة حصة السوق المصرية إلى بعض الأسواق، مثل (العراق - ليبيا - السودان)".



وأضاف أنه تم التوسع في أسواق مثل (فرنسا - الأردن - كينيا - تونس)، والتي أظهرت زيادة في الصادرات المصرية لهم خلال العام المالي الجاري، موضحا أن أهم القطاعات الهندسية التي حققت زيادة في الصادرات تتمثل في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والمنزلية والصناعات الكهربائية، بالإضافة إلى الصناعات الطبية والمعادن والآلات والمعدات وأدوات المطبخ.



ونوه رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية بأن خطة عمل المجلس تستهدف عددا من الأسواق في شرق وغرب أفريقيا وبعض الأسواق العربية والأوروبية.