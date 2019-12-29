"الكيتو القاتل".. ضحايا نظام التخسيس يتحدثون عن وهم الرشاقة (تحقيق)









كيف يعمل "الكيتو القاتل"؟









الرعاية المركزة تستقبل المصابين





إيمان حمدي.. كادت أن تفقد حياتها بسببه





أخصائي سمنة: "الكيتو" يطبقه الأطباء ضِعاف النفوس









محمد صلاح: "مكنتش أعرف إني بموت بالبطئ"









"الدستور" تعقد اتفاقًا مع عدد من الأطباء على تطبيق "الكيتو"









أخصائية تغذية علاجية: "الكيتو" نظام سام وكارثي وتصل مشكلاته للوفاة









أستاذ جراحات القلب: "الكيتو" نظام مرعب للجسد والقلب.. "البعد عنه غنيمة"









رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية: "الكيتو" اختراع فاشل يحتاج لجسد من حديد









منظمة الصحة العالمية: النظم الغذائية غير الصحية تؤدي للإصابة بأمراض مزمنة









نقابة الأطباء: نعاقب أي طبيب يُعرّض حياة المواطنين لأنظمة صحية خاطئة









في يناير الماضي، تعرضت الفتاة العشرينية، منى محمود، لأزمة قلبية حادة أثر خضوعها لنظام تخسيس قاسي يسمى "الكيتو"، بعد أن أرشدها إليه بعض الأصدقاء المقربون الذين عرفوه من خلال صفحات التواصل الاجتماعي التي تنصح الأشخاص المقبلين على التخسيس باتباعه، لم تستطع خلال تلك الفترة أن تسعد بالنتيجة المبهرة التي نتجت عن هذا النظام من فقدان الوزن الشديد، بل صُدمت بالآثار الجانبية التي توالت عليها بعد عدة أسابيع.تقول الفتاة، لـ"الدستور"، إنها انجرفت مع تلك التجربة بعد أن شاهدت العديد من الصور المختلفة لأشخاص استطاعوا أن يفقدوا وزنهم في وقت قياسي، على إحدى الجروبات الخاصة بنظام "الكيتو"، وقررت حينها شراء المستلزمات الخاصة بالنظام، والبدء فيه على الفور، ولم تمر أيام حتى عرت بآلام شديدة في الرأس وانخفض ضغطها بشكل ملحوظ، ولم تلحظ حينها أن تلك الأعراض بسبب "الكيتو".حاولت منى كثيرًا أن تضغط على نفسها وتواصل النظام الذي ساعدها على فقدان أكثر من 4 كيلو خلال أول أسبوع فقط: "كنت بشرب ليمون وملح كتير عشان أظبط الضغط بس من غير فايدة، واضطريت استخدم ملح بحري (هيمالايا) بس معملش نتيجة مع التعب المستمر".ضربات قلب سريعة للغاية بجانب الضغط المنخفض والإرهاق الجسدي، كانت تلك هي الأعراض التي أصابت الفتاة بعد استمرارها في النظام، دون أي إرشادات من الأطباء المختصين، حتى قررت التوجه للطبيب الذي طلب منها إجراء تحاليل شاملة لمعرفة المشكلة الرئيسية في تدهور حالتها الصحية، واتضح بعد ذلك أن نبضات قلب الفتاة أصبحت ضعيفة للغاية بجانب تغير لون البراز والبول، ونصحها الطبيب بالابتعاد فورًا عن الكيتو، الذي كاد أن يودي بحياتها لولا أنها توجهت إليه في الوقت المناسب.«الدستور» في هذا التحقيق تفتح ملف نظام التخسيس القاتل المعروف باسم "الكيتو"، الذي ينجرف خلفه آلاف الأشخاص دون دراية منهم بماهيته أو ما قد يسببه في حالتهم الصحية، ليقع نتيجته وفيات وإصابات خطيرة، في غياب الوعي المجتمعي بخطورته، وعدم تحذير الجهات المعنية بالصحة.يعتمد نظام الكيتو دايت على تناول الدهون المشبعة أكثر من الحد الموصي به رسميًا، غير أن ذلك النظام بما فيه من إفراط في الدهون يتسبب في رفع مستويات الكوليسترول في الدم، ليؤدي ذلك إلى الإصابة بالسكتة القلبية أو الدماغية نتيجة ضيق الشرايين.منظمة الصحة العالمية والدراسات والأبحاث العلمية توصي بأنه لا بدّ للجسم ألا يتلقى أكثر من 10% ما يحتاجه من طاقة من خلال الدهون أي ما يقارب 20 جرامًا للنساء و30 جرامًا للرجال يوميًا، بجانب أنّ الروابط العالمية الخاصة بالقلب توصي بألا تزيد نسبة الدهون عن 5 أو 6% فقط من إجمالي السعرات الداخلة للجسم.وفقًا لحديث الدكتور مجدي نزيه، رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية مع «الدستور»، فإن النظام يعتمد على 75% من السعرات الحرارية من المواد الدهنية، و20% من البروتينات و5% فقط من النشويات.مؤخرًا يحكي الدكتور خالد البوهي أخصائي أمراض العناية المركزة والحالات الحرجة، أنه بدأت حالات الكيتو دايت تدخل العناية بسبب حموضة الدم والجفاف الشديد والفشل الكلوي "والكثير من المصائب التي تنتج عن هذا النظام الغذائي التي تأتي نتيجة عيادات التغذية التي يديرها أطباء ليسوا أطباء بشريين" -حسب حديث الطبيب-.ويتابع "البوهي" في حديث مع "الدستور" أنّ الأزمة حاليًا هو أن هناك أطباء ليسوا معنيين بالتغذية يقومون بكتابة هذا النظام وهذه جريمة كبرى، لأن "الكيتو دايت" يعمل على منع الكربوهيدرات التي وظيفتها هي حماية البروتين في العضلات من التكسير، مشيرًا إلى أن هناك فوضى وغياب رقابة، فـ الكيتو له استخدامات مثل حالات التشنجات المقاومة للأدوية، رافضًا أن يكون طريقًا لأي شخص يريد أن ينقص من وزنه، نظرًا لخطورته الشديدة على الصحة، لأن تطور الدايت لدرجة تواجد مريض بسببه في العناية المركزة هو مؤشر خطير.في الوقت نفسه يضيف الدكتور أحمد بركات، أن هناك عدد من الحالات صغار السن أصيبوا بأزمات صحية لها علاقة باتباع هذا النظام الغذائي، أهم تلك الإصابات هي انخفاض في منسوب السكر في الدم، ليتم التعامل معهم بالشكل السليم وإبلاغهم بخطورة اتباع ذلك النظام.ويتابع الدكتور أسامة محمود سلام طبيب العناية المركزة بمستشفى شبين الكوم التعليمي أنّه يوجد حاليًا هناك في العناية، حالة أيضًا مصابة بأزمات صحية نتيجة "الكيتو"، وتم إسعافها وتقديم الرعاية الصحية لها لإنقاذه.لم تكن "منى" الفتاة الوحيدة التي أصيبت بأعراض جانبية وخطيرة نتيجة اتباع هذا النظام القاتل، الذي دمر صحة العديد من الشباب والفتيات، فـ يدخل المرء الأربعينيات وعينه تبدأ تتسع نحو صحته، يدرك أن عليه الاهتمام بشكل أكبر بطعامه وصحته لكي لا تتدهور ويكون الأمر مريرًا، هذا الأمر ما فعلته إيمان حمدي من محافظة المنوفية، والتي قررت أن تخضع لنظام رأت أنه قاس ويؤدي الغرض، بعد أن اتبعت عدد من الأنظمة لم تجدِ أي نفع.شاهدت حمدي منشورات عديدة عن طريق بعض الأصدقاء على صفحات التواصل، تفيد بانتشار نظام تخسيس جديد يسمى "الكيتو"، لتقرر حينها البحث عن تفاصيله والانغماس في خوض التجربة، خاصة بعد ردود الفعل التي لاقاها هذا النظام."كل ما نزود في الدهون، كل ما نحرق أكتر"، تلك كانت الجملة الشهيرة على الصفحات التي تبنت نشر نظام التخسيس، لينجرف خلفهم العديد من الأشخاص دون دراية منهم بما يفعلون من تأثيرات جانبية على صحتهم، "أول شرط كان الابتعاد عن أي نشويات أو سكريات أو فاكهة، وتناول أكبر قدر من اللحوم والفراخ" -هكذا تحكي الأربعينية-.وتضيف خلال حديثها مع "الدستور"، "بدأت النظام في أول يوم من رمضان، واستعديت له جيدًا قبلها بعدة أيام، من شراء لوازمه مثل البيض واللحوم التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، وأنواع الفاكهة المسموح بها فقط مثل (الأفوكادو والتوت والفراولة)".ضعف جسدي غير طبيعي أصاب السيدة بعد مرور ثلاث أيام فقط من اتباع الكيتو، بجانب زغللة العين والإرهاق الشديد الذي ظهر على وجهها، حيث مكثت في منزلها دون القدرة على ممارسة حياتها بالشكل الطبيعي، وظلّت "أمينة" تتبع هذا النظام حتى سقطت على الأرض في إحدى الأيام مغشيًا عليها، وتم نقلها إلى أقرب مستشفى، لتكتشف أن الدم في جسدها تغير شكله تمامًا، أو كما يطلقون عليه الأطباء "أجسام كيتونية".الأطباء في المستشفى أخبروها أنها ليست الحالة الأولى التي تمرض بسبب هذا النظام المرهق، فقد تسبب الكيتو في تدمير صحة العديد من الشباب والفتيات الذين اتبعوه دون إجراء التحاليل الطبية، التي تثبت مدى تأهيل جسدهم لاتباع هذا النظام، وتصف السيدة "الكيتو" أنه معسكر تعذيب حيث إن الوزن الذي فقدته خلال تلك التجربة زاد مجددًا بمجرد أن توقفت عنه.خرجت أمينة من تلك التجربة التي غيرت تفكيرها، وجعلتها لا تتبع أي أنظمة صحية على "فيسبوك" دون الرجوع إلى الطبيب المختص، وبالفعل ابتعدت عن "الكيتو"، وأرشدها أحد استشاريين التغذية باتباع نظام تخسيس جديد مختلف عن السابق، بل أنه جعلها تفقد وزن كما كانت تريد دون الشعور بأي إرهاق.في الوقت نفسه يشير الدكتور محمد إمام مصطفى، أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة وإنقاص الوزن إلى أنّ النظام الكيتواني هو نظام خاطئ تمامًا للتغذية والتخسيس، فالتغذية لا بدّ لأي طبيب أن يعتني بها قبل أن يبدأ في مرحلة التخسيس التي من الممكن أن تستمر لفترة طويلة تصل إلى لعامين في بعض الأوقات، منوهًا أن نظام الكيتو يعتمد على العكس "التخسيس السريع" دون الاهتمام بالتغذية، والتي تسبب أزمات خطيرة على الإنسان.وتابع إمام في حديثه مع "الدستور" أنّ هذا النظام بما يعتمد فيه على ما يقرب من 75% من الدهون و20% من البروتينات في الأكل اليومي، له أزمات خطيرة على الصحة، فكيف للجسم أن يتقبل كل هذا الكم من الدهون المشبعة واستبعاد السكر والمنتجات المصنوعة من الدقيق، نظام قاسٍ يوافق عليه ضعاف النفوس من الأطباء الذين يبحثون عن المكسب فقط دون النظر لحاجة الجسم من التغذية السليمة.وأوضح أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة، أنّ الحسبة التي يتم الاعتماد عليها على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض أطباء السمنة هي أنّ لكل 100 كيلو تقريبًا يحتاج الجسم لتنفيذ نظام الكيتو نحو 90 جرام من البروتين، وأربع أضعاف ذلك تقريبا من الدهون فيعني أن الجسم يحتاج لما يقرب 350 جرام من الدهون، وما يقرب من 23 جرام فقط من الكربوهيدرات، فتلك الأرقام مفزعة للغاية ولا تقوم بعملية البناء السليم للجسد والتغذية المناسبة.وحذر مصطفى من اتباع تلك الحُمية الغذائية ونظام التخسيس الصعب، لأنه يسبب للجسم مصاعب عديدة ومخاطر بالجملة، من بينها الإصابة بالأزمات القلبية والعقلية بسبب ضخ الدم بشكل غير مناسب، وإصابات عديدة من المعدة والأمعاء، مؤكدًا أن كثيرين طلبوا منه اتباع ذلك النظام ولكنه رفض بشدة.محمد صلاح أحد الشباب الرياضيين الذين دائمًأ ما يتبعون أنظمة تخسيس لظبط وزنهم، وكان له تجربة خاصة مع نظام "الكيتو"، التي لم تدوم سوى أسبوعين فقط من الآلام المستمرة في عضلة القلب، وعدم القدرة على التنفس من أقل مجهود مبذل، يحكي الشاب تجربته خلال حديثه مع "الدستور": "ندمت على تلك التجربة التي نصحت بها العديد من أصدقائي في الصالة الرياضية، وجعلتهم يتخلون عنها بعد ما تعرضت له".لم يكن الشاب قادرًا على مواصلة التمرين بشكل طبيعي بعد إتباع "الكيتو"، والإصابة بأزمات تنفس متواصلة بسبب نقص نسبة الكوليسترول في جسده، مما جعله يتوقف عن ممارسة الرياضة لفترة دامت شهر، وفي هذا الوقت أخبر جميع الأشخاص الذين نصحهم بهذا النظام القاتل، بالابتعاد عنه فورًا وإجراء التحاليل الطبية للإطمئنان على صحتهم، وما قد تعرضوا له دون أن يدروا."كنت مبسوط بالوزن اللي بنزله في فترة قصيرة، بس مكنتش أعرف أني بموت بالبطئ"، هذا ما يقوله صلاح، ناصحًا أي شخص يتبع هذا النظام بالابتعاد عنه وعدم الانجراف وراء المعلومات الكاذبة التي تنشر عبر صفحات التواصل الإجتماعي، مؤكدًا أن "الكيتو" لا يصلح لجميع الأشخاص، ويجب إجراء التحاليل الطبية التي تثبت إمكانية تناسق الجسد مع النظام المعتمد على هذا الكم الهائل من حرق الدهون في فترات قصيرة.تواصلت "الدستور" مع عدد من أطباء السمنة والتغذية لمعرفة مدى تطبيقهم لنظام التخسيس الشهير "الكيتو"، الذي أصيب بسبب عدد كبير من الذين قاموا باتباعه، وعقدت اتفاقات مسجلة معهم لتؤكد أن غالبيتهم يطبقون نظام "الكيتو" المميت بدون إجراء تحاليل مسبقة، والبعض الآخر يطبق النظام لكن بشرط إجراء التحليل الطبي قبل التوجه إلى العيادة.في البداية يقول الدكتور أحمد.ع، إنه يطبق هذا النظام بدون إجراء أي تحاليل طبية مسبقة، مؤكدًا أن المتابعة تكون عبر تطبيق "الواتس آب"، من خلال إرسال بعض البيانات الشخصية وقياسات الوزن، كما أن هناك مبلغ شهري يتم دفعه مقابل المتابعة اليومية قدره 500 جنيه، على مدار ثلاث مراحل من تطبيق نظام "الكيتو"، التي يقوم بإرسال جدولهم عبر التطبيق.وعن مدى خطورة الكيتو، يوضح الطبيب أن هذا النظام أثبت نجاحه على آلاف الأشخاص الذين اتبعوه، كما أنه ناتج عن دراسة بحثية قام بها بعض الباحثين المختصين في أمور التغذية: "أنظمة التخسيس لا تدرس في الجامعات بل يقوم بتحديثها مجموعة من الباحثين، و"الكيتو" كان آخر التحديثات التي وصلوا إليها، وحقق فاعلية كبيرة بين الأشخاص بالرغم من وجود له منتقدين أيضًا".وجهتنا التالية كانت عيادة الدكتور محمد.ت، في منطقة مصر الجديدة، والذي أوضح لـ"الدستور"، أنه يطبق هذا النظام داخل عيادته الخاصة منذ أكثر من خمس أعوام، بجانب أن أغلب المترددين عللى العيادة يتبعونه، بل أن الطبيب نفسه أجرى النظام ليفقد قدر كبير من الوزن خلال فترة قصيرة، وعن نظام الكشف: "هناك مبالغ عدة تقوم بدفعها قبل المتابعة مع الطبيب المختص إجمالي قدرها بلغ 800 جنيه".طلبت العيادة من محرريّ الدستور إجراء تحاليل طبية تابعة لجهاز السكر والضغط والكلى قبل التوجه إلى العيادة، والبدء في تطبيق نظام "الكيتو"، حتى يتأكد من نسبة الدهون التي يحتوي عليها هذا النظام، ومدى تناسقها مع الجسد المقبل على إجراءه.أما محطتنا الأخيرة فكانت التواصل مع عيادة الدكتور محمد.م، أخصائي تغذية إكلينكية وتغذية الرياضيين، الذي طلب في البداية توافر تحاليل شاملة لنسبة الدهون في الجسم، وتحاليل سكر، وصورة دم كاملة، ثم إجراء النظام على الفور بعد التأكد من تناسق الجسم مع نظام "الكيتو"، وأوضح الطبيب أن هناك عشرات الأشخاص الذين تابعوا معه داخل عيادته الخاصة.في الوقت نفسه تقول الدكتورة عبير الباز أخصائية التغذية العلاجية ومهندسة في جودة التغذية إنّ نظام الكيتو دايت ما هو إلا سموم تدخل الجسد لأن الله عز وجل خلق الجسم بطبيعة معينة وبمظام حرق للدهون بشكل محدد، ونظام الكيتو يعمل عكس الطبيعة البشرية التي إذا تدخل فيها الإنسان تكون نتيجتها الدمار والهلاك.وأوضحت الباز في حديثها مع "الدستور" أنّ الأبحاث دومًا تشير إلى أن تناول الغذاء في صورته السليمة هو أفضل شئ للتخسيس، ولكن يجب الاعتماد على نظامي الكمية والنوعية، وهذا ما يكون وظيفة طبيب التغذية، فليست جميع الحالات سواء، ويجب قل وضع النظم الخاصة بالتخسيس أن يتم عمل تحاليل للوقوف على حالة الجسد الصحية."مهندسة التغذية" تؤكد أنّ نظام الكيتو ضار للغاية، فبسببه تحدث أزمات في قلب الشخص الذي يتبع ذلك النظام، ويحدث أيضًا أزمات الكبد الدهني الذي يتطور أحيانًا ويسبب سرطان الكبد، بجانب أزمات العظام وضعف الأوردة والنظر وخلافه، منوهًا أنّ الجروبات المنتشرة التي تساهم في نشر ثقافة الكيتو خطر كبير علة صحة الإنسان، فهم ليسوا متخصصين أو معنيين بنظم التغذية والتخسيس، وعلى جميع من يتبعون هذا النظام أن يستشيروا الطبيب في أقرب وقت لكي لا تحدث لهم مضاعفات خطيرة.وأرسلت أخصائية التغذية العلاجية نصيحة لجميع المتبعين لهذا النظام، كيف تطالبون الجسد أن يخسر أوزانًا كبيرة في وقت صغير، في الوقت الذي ازداد الجسد تلك الأوزان في وقت أكبر بكثير، لا تقنعوا أنفسكم بأن هذا النظام مثالي، لأنه "كارثي" بكل ما تحمله الكلمة من معنى.وأنهت "الباز" حديثها بأنّ "الكيتو" يتخذه الكثيرين كـ"سبوبة" لأنه نظام نُفذ عالميًا لمن كانوا يعانون من الصرع أو من لديهم سرطان في مراحل متأخرة، لأنهم وجدوا أنّ العرض الجانبي لهذا النظام هو أن الحالات تخس بسرعة كبيرة، فاتخذوا هذا العرض الجانبي كمكون رئيسي للنظام، وهذه أزمة كبيرة للغاية.في الوقت الذي يحذر فيه الأستاذ في جراحات القلب الدكتور محمد السيد عفيفي من إتباع ذلك النظام، منوهًا أنه يعتمد على زيادة نسبة الدهون وبالتالي تُحدث تجلطات دموية عديدة لدى العديد من الأشخاص الذين يتبعون ذلك النظام، ليتسبب الأمر في إصابة قلوبهم بشكل كامل، أو إحداث بعض المشكلات المتعلقة بالتنفس لضعف عضلة القلب، فهذا النظام يعتمد على زيادة نسبة الكوليسترول LDL "السئ" وخفض نسبة مستويات الكوليسترول HDL "الجيد".وتابع عفيفي أنّ ذلك النظام مُرعب للجسد والقلب، فليس لكي يشعر الإنسان بفقد الكثير من وزنه أن يفقد مع ذلك صحته وعافيته، مؤكدًا أن طبيعة الخالق في نظام مد الجسم بالكربوهيدرات والدهون لا يوجد فيها أي نقاش، وأن هناك منظمات عالمية قامت بعمل أبحاث كثيرة على هذا النظام ليجدوا أنه خطر للغاية، "فالبعد عنه غنيمة".وأنهى أستاذ جراحات القلب، أنه لابد على جميع المترددين على هذا النظام أمرين الأول هو التواصل مع أحد أطباء القلب لحمايته من أي أزمات صحية قد تحدث له، وتناول بعض المنتجات التي تحتوي على دهون نباتية غير مشبعة مثل المكسرات والأفوكادو والبذور لحين استشارة الطبيب.وفقًا لما أعلن الدكتور كيم ويليامز الرئيس السابق للكلية الأمريكية لأمراض القلب، فإن هناك زيادة بنسبة 53% في معدل الوفيات، بين مرضى القلب الذين اتبعوا نظام التخسيس المسمى بالكيتو.ويقول الدكتور مجدي نزيه رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية ورئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية إنّ الكيتو دايت محظور بشكل كامل على عدد من الفئات المريضة بالقلب والكبد والأمراض الباطنة، والأطفال والحوامل والمرضعات وكبار السن، منوهًا أن هذا النظام أسلوب خاطئ وسلبياته كبيرة جدًا ويحتاج إلى جسد من حديد وقوي للغاية "جسم مفيهوش غلطة"، فالنسب المتبعة في النظام تضرب النسب العالمية المعروفة والأقل بكثير والتي تصل في أكبر الأحيان إلى 20% فقط من الدهون تدخل الجسم، فهذا النظام بتلك النسب يحتاج إلى "هرقل" لكي يتحمله دون أزمات.وأوضح رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية أنه لا يتعامل هو وكثير من أطباء التغذية العلاجية الحقيقيين بنظام الكيتو دايت، لأن الهدف من إنزال الوزن هو عدم العمل كعارضة أزياء ولكن لكي نحافظ على صحتنا العامة، وهذا النظام مفزع لأنه يُخفض الوزن على حساب الصحة التي هي الهدف خلف التخسيس.وأنهى ورئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، أن "الكيتو دايت" اختراع فاشل اقتنع به المجتمع فالجميع يريد أن يضغط على زر التخسيس فيجد نفسه بين ليلة وضحاها قد فقد وزن كبير، فمن يفقد وزنه سريعًا وبشكل غير صحي يزداد مرة آخرى بشكل سريع وبمضاعفات صحية خطيرة.تشير الاستراتيجية العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية إلى أنّ النظم الغذائية غير الصحية من عوامل الخطر الرئيسية التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض مزمنة، ويجب العناية بنسب العناصر المغذية من أجل تفادي الإصابة بالأمراض.من بين العناصر التي توجه منظمة الصحة بالاعتناء بها لتحقيق التوازن في الطاقة والحفاظ على وزن صحي هي الحد من مدخول الطاقة من الدهون الكلية والتحوّل من استهلاك الدهون المشبّعة إلى الدهون غير المشبّعة، وزيادة استهلاك الفواكه والخضراوات والحبوب، والحد من استهلاك الملح "الصوديوم" من جميع المصادر وضمان احتواء الملح المستهلك على مادة اليود.تواصلت "الدستور" أيضًا مع نقابة الأطباء، لتوضيح موقفها تجاه المعلومات المتداولة حول نظام الكيتو دايت عبر صفحات التواصل، ليؤكد الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن النظام أصبح متداولًا بكثرة بين الأشخاص المقبلين على التخسيس، مشيرًا إلى أنّ هذا النظام مثله مثل أي نظام غذائي يجب أن يجرى له تحاليل طبية قبل إتباعه.وأوضح رشوان، أن هناك مشكلة كبيرة تواجه مجال التغذية بشكل خاص، وهو انتشار أشخاص يدعون أنهم أطباء علاج طبيعي، لكنهم في الأساس ليسوا خريجين كلية الطب، بل يجب أن يُطلق عليهم أخصائيين فقط، محذرًا الشباب من الانجراف وراء المعلومات الطبية الخاطئة التي يتداولها هؤلاء الأشخاص عبر صفحات "فيس بوك"."المتابعة الجيدة تكون مع أطباء التغذية فقط"، يقول رشوان، إن "فيس بوك" ليس طريقة تداول أي معلومات طبية على الإطلاق، وهذا الأمر مُجرم تمامًا حسب ميثاق شرف وآداب المهنة، مؤكدًا أن أي طبيب يخالف القواعد الطبية اللازمة التي عرضت حياة المواطنين للخطر بسبب إتباعهم لأنظمة غذائية غير متناسقة مع حالتهم الصحية، يعاقب ذلك الشخص على الفور من جانب النقابة.