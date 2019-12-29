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الشاب خالد يكشف سبب ضحكته الدائمة أمام الكاميرات

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:40 م
الشاب خالد
الشاب خالد
هدير شعراوي
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كشف الفنان الشاب خالد عن سبب ضحكته المميزة والدائمة أمام الكاميرات والحفلات، قائلا: "هيدا نعمة من عند الله".

وأضاف الشاب خالد، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "عرب وود"، أن ضحكته تشبه ضحكة والدته، وكان ذلك على هامش حفله الأخير في الإمارات بمناسبة اليوبيل الفضي لمهرجان التسوق بمدينة دبي.

كما يستعد الشاب خالد لتحضير لألبوم الجديد، ويضم 13 أغنية، ويقدم الأغنيات باللهجات العربية والمغربية والفصحي والفرنسية.

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