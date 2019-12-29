مؤرخ: المصري القديم عينه كانت «مليون ميجا بيكسل»

قال الدكتور بسام الشماع، المؤرخ والباحث في علم المصريات، إن المصري القديم مؤسس علم الفلك في العالم، اكتشف أن هناك نجمة تسمى "نجمة الشعر اليمانية"، وهي أقوى نجمة مضاءة براقة في السماء يمكن رؤيتها بالعين المجردة، واكتشف أنها تختفي لمدة 70 يوما، وفي اليوم الـ 70 تأتي ويأتي معها الفيضان.



وأوضح الشماع، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن القدماء ربطوا بين هذه النجمة وبين الفيضان والخصوبة التي تحيي الأرض، ومن هناك جاء التقويم الزراعي، وكانت هذه بداية العام عند المصري القديم.



وأضاف الشماع، أن المصري القديم كانت عينه مليون ميجا بيكسل ولا يفوت لقطة في الطبيعة إلا ويفحصها ويقوم بدراستها، ويطوع علمه لصالحه وصالح البشرية، مشيرا إلى أن بداية العام الزراعي عند المصري القديم يوافق يوم 19 يوليو، وفي كل عام من التقويم الميلادي بداية السنة الجديدة للمصري القديم، مشددًا على أن المصري القديم هو الذي علم العالم أجمع التقويم.



