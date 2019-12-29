30% تخفيضا بأسعار أسماك «سيارات التموين».. والبلطي بـ27 جنيهاً

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم الدفع يوميًا بـ6 سيارات متحركة محملة بالأسماك الطازجة والمجمدة بتخفيضات تتراوح ما بين 25% و30% خلال الموسم الشتوي، نتيجة انتعاش في المبيعات للأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة تراوحت ما بين 50% و60%.



وأضافت الوزارة أن زيادة المبيعات خلال الشهر الجاري تأتي لتحول نمط المستهلكين من الإقبال على اللحوم الحمراء والبيضاء إلى الأسماك، فضلا عن تزامن صيام الإخوة الأقباط الذين يقبلون على الأسماك كبديل للحوم الحمراء والبيضاء حتى حلول الأعياد الميلادية ورأس السنة.



وقالت الوزارة إنها تطرح أسماك البلطي الطازج من منتجات غليون بسعر 27 جنيها للكيلو والبوري بـ28 جنيها للكيلو والبلطي الأسواني بـ23 جنيها للشبارة، و32 جنيها للدباش، والباسا بسعر 32 جنيها للكيلو.