بـ 15 مليون جنيه.. تطوير المرحلة الثانية من «قناطر الزقازيق»

تفقد محافظ الشرقية أعمال تطوير وتجميل المرحلة الثانية بمنطقة القناطر التسعة بمدينة الزقازيق بتكلفة 15 مليون جنيه، وذلك إستكمالًا لخطة المحافظة في تجميل وتطوير الشوارع والميادين لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدنها.



واطمأن المحافظ وبرفقته اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات على ماتم الإنتهاء من تنفيذه من أعمال تطوير وتجميل للمنطقة " المرحلة الأولى " والتي شملت أعمال تطوير وتجميل، وإعادة رفع كفاءة ورصف للشوارع، وخلق محاور مرورية جديدة، وأعمال تشجير ونظافة، ودهان البلدورات ورفع الأعمدة المتهالكة وإصلاحها، لإعادة الطابع الحضاري والوجه الجمالي للشوارع بالمنطقة بتكلفة 15 مليون جنيه.



كما قام المحافظ بمتابعة أعمال رفع الإشغالات والمخلفات المتواجدة بالمنطقة تمهيدًا لتسليم الشركة المسند لها تنفيذ أعمال استكمال تطوير منطقة القناطر التسعة "المرحلة الثانية " للبدء في أعمال التطوير والتجميل وإقامة المتنزهات والحدائق لخلق متنفس بيئي وصحي لأبناء المنطقة، وتخطيط المحاور المرورية الجديدة وتحديد اتجاهاتها.



وشدد المحافظ على ضرورة إلتزام الشركة المسند لها تنفيذ أعمال استكمال تطوير وتجميل المرحلة الثانية من القناطر التسعة بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الدقة في التنفيذ وتقديم شكل جمالي وحضاري يليق بالمنطقة والتي تعد من أهم المناطق الأثرية والتاريخية بمدينة الزقازيق.



يذكر أن منطقة القناطر التسعة كانت منطقة عشوائية وبها ترعة قامت المحافظة بأعمال التغطية والردم لها، بالإضافة إلى إلى تنفيذ أعمال تطوير وتجميل وإعادة رفع كفاءة ورصف للشوارع وخلق محاور مرورية جديدة وأعمال تشجير ونظافة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها لتصل إجمالي تكلفة وتطوير المنطقة بمرحلتيها الأولى والثانية 30 مليون جنيه.



واستكمالًا لجولته بمدينة الزقازيق تابع محافظ الشرقية أعمال تطوير طريق كورنيش بحر مويس من أمام مبنى المحافظة وصولًا لجامعة الزقازيق، لتوسعة عرض الطريق وإقامة مساحات خضراء لخلق متنفس للمواطنين مع طلاء الأعمدة والبلدورات والتشجير وأعمال النظافة لإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة.