وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى بالعام الجديد

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2020.



جاء في نص البرقية: "بمشاعر الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى وأصدق الأمانى، بمناسبة العام الميلادى الجديد 2020، سيادة الرئيس، يطل علينا هذا العام الجديد وقد بلغت مسيرة العمل الوطنى نحو التنمية والازدهار مستهدفاتها، وترسخت دعائم الاستقرار لشعب عظيم اصطف خلف قيادته الحكيمة، وواجه بإيمان راسخ التحديات، مُستبشرًا بما تحْقق من مشروعات، ومُتطلعًا للمزيد من الإنجازات لتحيا مصر واحة للأمن والأمان، فكل عام وسيادتكم بخير وسعادة، ومصرنا الغالية في تقدم وريادة، ونحن فى جهاز الشرطة على عهدنا، نمضي بقيادتكم بعزيمة لا تلين لتأمين مسيرة أمتنا نحو التقدم والنماء، ليحصد الشعب المصرى العظيم بشائر الازدهار والتنمية والرخاء".



وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، جاء بها: "يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم والسادة معاونيكم ولجميع أعضاء مجلس النواب بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بمناسبة إشراقة العام الميلادى الجديد 2020، راجين المولى جلت قدرته لمؤسستنا التشريعية الغراء دوام التوفيق والسداد والارتقاء، لدفع مسيرة العمل الوطنى نحو تحقيق المزيد من الازدهار والتنمية والرخاء، حفظ الله مصرنا الكنانة، وهيأ لها سُبل التقدم، لتبقى رايتها دائمًا خفاقة فى العلياء".



كما وجه وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جاء بها: "يَسرنى وهيئة الشرطة مع حلول العام الميلادى الجديد، أن نُعرب لسيادتكم عن أصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمانى، راجين من المولى جلت قدرته لمسيرة سيادتكم الوطنية، دوام التوفيق والسداد، ونحن على أعتاب عام جديد نرجوه مفعمًا بالإنجازات مكللًا بالنجاحات، نجد مؤسسات الدولة المصرية وقد استطاعت بتضافر عطائها وتكاتف جهودها، وأن تكون قاطرة لمسيرة العمل الوطنى نحو آفاق التنمية والازدهار لتحيا مصر الكنانة فى عزة وكرامة، حفظ الله مصرنا الغالية ورعى رجالها وأبطالها لتبقى الكنانة فى حقيقة معناها وجوهر مغزاها على مر الزمان نفحة سمو وإسعاد أودعها المولى بين العباد".



وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، جاء بها: "فى ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان الأمنيات، وبمناسبة حلول عام ميلادى جديد يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم وقواتنا المسلحة الباسلة، بأسمى عبارات التهنئة وأصدق الأمنيات، راجين المولى جلت قدرته لمسيرتكم المعطاءة دوام التوفيق والسداد، ولتبقى القوات المسلحة دومًا عرينًا للأبطال ومهدًا للتضحية والوطنية والفداء، ودرعًا لحماية الوطن من الأعداء، وسيفًا بتارًا لدحر فلول الشر ومواجهة التحديات، وتحقيق الريادة العسكرية فى عزةِ وإباء".



وأرسل وزير الداخلية أيضًا برقية تهنئة للفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها: "يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد 2020 أن نبعث لسيادتكم وقادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمانى، عاشت القوات المسلحة درعًا وسيفًا للوطن، وعاشت مصرنا عزيزة آمنة، يحدوها التقدم والرفعة والرخاء".



ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين، جاء فيها: "يسرنى مع إشراقة العام الميلادى الجديد 2020 أن أبعث إلى الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين، ممن يواصلون العطاء لتأمين مسيرة العمل الوطنى، وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام على المستوى الإقليمى والدولى، بأصدق التهانى وأطيب الأمانى، وإننا إذ نحتفل بحلول هذا العام الميلادى الجديد، ونرجو لمسيرتنا الوطنية المخلصة نحو التقدم والتنمية والرخاء، كل التوفيق والسداد، لعلى يقين من أن خبراتكم الوظيفية وقدراتكم المهنية كانت وستظل ركيزة جوهرية فى بلوغ المنظومة الأمنية لمدارج الجودة والإتقان والفاعلية، ونثق فى إدراككم الواعى بأهمية الإخلاص فى العطاء والتفانى فى الأداء، لمواصلة ارتياد المنظومة الأمنية والارتقاء فى قادم الأيام ومستقبل التحديات".