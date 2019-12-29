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داليا مصطفى بإطلالة كاجوال في معبد حتشبسوت

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:20 م
داليا مصطفى
داليا مصطفى
رباب الأهواني
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شاركت الفنانة داليا مصطفى، متابعيها وجمهورها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" صورة جديدة لها، أثناء تواجدها بمعبد حتشبسوت.

وظهرت "داليا" بإطلالة أنيقة كاجوال، واعتمدت تسريحة شعر "كيرلي" تناسب إطلالتها.

مسلسل «حواديت الشانزليزيه»

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، وهو ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، وتدور أحداثه حول 5 طبقات بحقبة الخمسينيات، ويشارك في بطولته كل من "إياد نصار، إنجي المقدم، داليا مصطفى، مي سليم، إدوارد، أماني كمال، عمر الشناوي، فريدة سيف النصر"، وآخرو"، قصة أيمن سليم، سيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج مرقس عادل.

حياة داليا مصطفى الأسرية

الفنانة داليا مصطفى تزوجت من الفنان شريف سلامة بعد قصة حب، دامت أكثر من ستة أعوام، جمعتهما خلال الدراسة منذ أن كانت طالبة وكان شريف زميلها في السنة الأولى، ثم تحولت الزمالة إلى قصة حب في السنة الثانية، وأثمر زواجهما عن سلمى وسليم.

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