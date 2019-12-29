حبس 3 متهمين بسرقة أجهزة إلكترونية من شركة بالموسكي

أمرت نيابة الموسكي الجزئية، اليوم الأحد، بحبس 3 متهمين بسرقة أجهزة إلكترونية من أحد محلات الهواتف، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الموسكي، عرض 3 أشخاص جهاز "لاب توب" وهاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية بأحد محلات الهواتف المحمولة.



عقب تقنين الإجراءات تم الانتقال وضبطهم وتبين أنهم 3 عاملين سابقين بشركة لأعمال الحديد، بحوزتهم "جهاز لاب توب، هاتف محمول، هارد ديسك مجهول المصدر".



بمناقشتهم عن مصدر المضبوطات حوزتهم أقروا بأنها من متحصلات واقعة سرقة، وأضافوا بأنه نظرًا لفصلهم من الشركة محل عملهم خططوا لسرقة محتوياتها.

وفي سبيل ذلك توجهوا لمقر الشركة عقب انصراف العاملين بها وتمكنوا من التسلل داخلها بأسلوب "التسلق" وسرقة المضبوطات المُشار إليها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق