زوجان يقتلان عجوز لسرقتها في بولاق الدكرور

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات مقتل سيدة عجوز داخل شقتها في بولاق الدكرور، حيث تبين أن رجل وزوجته من أقاربها وراء قتلها لسرقتها.



تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة بولاق الدكرور، بالعثور على جثة سيدة، 66 سنة، أرملة، داخل شقتها مقيدة اليدين والقدمين بحبل ومكممة الفم، فشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.



ونجحت التحريات بقيادة اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، في تحديد هوية المتهمين من خلال فحص المترددين على المجني عليها قبل الجريمة وكاميرات المراقبة المحيطة بمنزلها، وتبين ان المتهمين اثنين من أقاربها وهما مبيض محارة 35 سنة، وزوجته ربة منزل، 32 سنة.



وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، والرائد مجدي عوض معاون المباحث، من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترف المتهم الأول أنه يرغب في تدبير مبلغ مالي 10 آلاف جنيه لسمسار عقود عمل لتسفيره لدولة الكويت، فاختمرت في رأسه فكرة قتل قريبته العجوز وسرقتها خاصة كونها أرملة وتقيم بمفردها، فتوجه وزوجته لشقتها بحجة زيارتها وبحوزتهما عصير يحتوي على "منوم" وما أن تناولته العجوز سقطت فاقدة للوعي فقاما بتقييدها وتكميم فمها بعد كتم أنفاسها للتأكد من مقتلها.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.