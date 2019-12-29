إيرادات السكك الحديدية تقفز لـ213 مليون جنيه في شهر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إيرادات السكك الحديدية إلى 213 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر 2019 مقابل 190.5 مليون جنيه خلال الشهر السابق عليه من نفس العام، بينما كانت الإيرادات قد بلغت 225.5 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر 2019.



وأضاف الإحصاء، أن عدد ركاب السكك الحديدية ارتفع إلى 28.2 مليون راكب خلال شهر نوفمبر 2019 مقابل 22.2 مليون راكب خلال الشهر السابق عليه من نفس العام، بينما كان عدد الركاب قد بلغ 28 مليون راكب خلال شهر نوفمبر من عام 2018.



ورغم ارتفاع الإيرادات، إلا أن كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية تراجع إلى حدود 112.7 ألف طن خلال شهر نوفمبر 2019 مقابل 130.6 ألف طن خلال الشهر السابق عليه من نفس العام، بينما كان عدد الركاب قد بلغ 365 ألف طن خلال شهر نوفمبر من العام السابق عليه.