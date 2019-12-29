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مصر

89.5 مليار جنيه إيرادات قناة السويس فى 2019

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:10 م
قناة السويس
قناة السويس
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إيرادات هيئة قناة السويس سجلت 89.5 مليار جنيه خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2019، لافتة إلى أن إيرادات قناة السويس بلغت 7.7 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 8.2 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.

ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن أعداد السفن العابرة بهيئة قناة السويس ارتفعت إلى 1140 سفينة خلال شهر نوفمبر 2019، مقابل 1116 سفينة خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 24 سفينة، كما ارتفعت أعداد ناقلات البترول العابرة بقناة السويس من 412 لـ454 ناقلة بترول خلال فترة المقارنة ذاتها.

كما سجلت حمولة السفن العابرة بهيئة قناة السويس ارتفاعًا إلى 101.7 مليون طن خلال شهر نوفمبر 2019، مقابل 96.1 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.

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