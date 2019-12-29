"الخدمات النقابية" تطلق تطبيقًا لمتابعة أخبار العمل

أعلنت دار الخدمات النقابية، إطلاق تطبيق عمالي (أبلكيشن)، يستطيع العمال من خلاله على مدار اليوم متابعة الأخبار المتعلقة بالعمل والعمال، والاضطلاع على كافة القوانين المنظمة لعلاقات العمل، وذلك مع بداية العام الجديد.



ويأتي ذلك في إطار المنهج الذي انتهجته الدار في استخدام الوسائط المتعددة من أجل تسهيل وصول المعلومات والوصول لأشكال تعليمية جديدة مستفيدين من تكنولوجيا المعلومات.



كما سيتيح التطبيق، التواصل الدائم بين العمال والدار، واستقبال الأسئلة والاستفسارات والرد عليها، وكذلك إتاحة الخدمات اللازمة للقيادات النقابية والعمالية.



وسيتم إطلاق التطبيق يوم السبت الموافق 4 يناير 2020، الساعة 5 مساءً (الخامسة مساءً) بمقر الدار بالقصر العيني.