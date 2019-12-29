المجلس الانتقالي يدين حادث انفجار اليمن

أدانت هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن الحادث الإرهابي الذي استهدف منصة الاحتفال في مدينة الضالع، بعد انتهاء العرض العسكري الذي أقيم صباح اليوم الأحد، بمناسبة تخرج دفعة جديدة من رجال الأمن، والذي شارك فيه عدد من شباب وأطفال المدينة.



وحمّل المجلس الانتقالي، في بيان له، الجماعات الحوثية المسئولية الكاملة في استهداف المدنيين والأطفال لتعويض فشلها، مطالبة قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية والمنظمات الدولية العمل على وقف الاعتداءات التي تستهدف عمدًا المدن الآمنة.



وارتفع أعداد ضحايا الهجوم الصاروخي بمحافظة الضالع اليمنية إلى 9 قتلى و30 جريحًا، فيما أعلن المسئول الإعلامي لجبهة الضالع ماجد الشعيبي، أن الانفجار جاء نتيجة هجوم حوثي صاروخي استهدف منصة حفل تخرج دفعة جديدة من المتدربين العسكريين في حرس المنشآت التابع للقوات الجنوبية، في الضالع جنوب اليمن.