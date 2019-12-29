«التنمية المحلية» تكشف آخر تطورات «حياة كريمة»

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل اجتماع وزير التنمية المحلية اليوم، في الأقصر، مع محافظي الأقصر وأسوان وسوهاج والمنيا وقنا وأسيوط، موضحا أن هدفه مناقشة تفاصيل تطبيق مبادرة "حياة كريمة" في 143 قرية.



وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الأحد، أنهم يركزون على القرى التي تتعدى نسبة الفقر بها 70%، من خلال إتاحة فرص عمل للشباب، ومتابعة مشروعات الصرف الصحي، ورصف الطرق، وتوفير سكن كريم، ورعاية صحية.



كما أوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنهم ينفذون خطة عمل في كل المحافظات بالتوازي لرفع مستواها، منوها بأنه تم اعتماد مليار ونصف دعم لمحافظة أسيوط توفير حياة كريمة للمواطنين.

