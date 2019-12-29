بصحبة زوجها.. لقاء الخميسي تحتفل بالكريسماس في أوروبا

نشرت لقاء الخميسي مجموعة من الصور التي ظهرت فيها مع زوجها بصحبة الفنان خالد سليم وزوجته، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وهما يقضيان الكريسماس مع بعضهما، في إحدى الدول الأوروبية.



وظهروا في أحد الشوارع، أثناء التسوق، وجرى التقاط العديد من الصور.



من ناحية أخرى، تحضر لقاء الخميسي لفيلم جديد ولكنها ترفض الكشف عن أي تفاصيل، خاصة أنه ما زال في مرحلة الكتابة.





