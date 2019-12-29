الاستعلام عن حالة المصابين في «مشاجرة الميراث» بالسلام

أمرت نيابة السلام، اليوم الأحد، بالاستعلام عن حالة المصابين في مشاجرة نشبت أمس، وأسفرت عن مقتل مقاول وإصابة نجله وشقيقه، في السلام.



وقال شهود العيان، إن هناك خلافات بين طرفي المشاجرة منذ فترة ونشبت بينهم مشاجرة من قبل أثناء تواجدهم في أسيوط لزيارة أهليتهم.



وأوضح الشهود، أن سبب المشاجرة هو قطعة أرض ورث لعائلة المجني عليهم، وحاول الطرف الثاني من المشاجرة أخذ جزء من الأرض كورث لوالدتهم منها.



وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، تلقى بلاغًا بورود إخطار لقسم شرطة السلام أول، من الأهالي بوقوع مشاجرة ومتوفي ومصابين، بشارع المستشار أحمد عمر - أبو رجيلة بدائرة القسم.



بالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة: طرف أول "أحمد. ه. س" 53 سنة، مقاول معماري، توفي إثر إصابته بجرح بالرأس، وتم نقله لمستشفى السلام العام، وشقيقه "عادل. ه. س" 42 سنة، نجار مسلح، مصاب بكسر باليد اليمنى، ونجله "عمرو. ا. ه" 28 سنة، نجار مسلح، مصاب بكسر بالجمجمة، وتم نقله لمستشفى المطرية، وطرف ثان "سيد. ا. س" 33 سنة، سائق، و"بهاء. ا. س" 18 سنة، عامل.



وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، بسبب خلافات سابقة حول الإرث الخاص بعائلتهم في أسيوط، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب باستخدام ماسورتين حديديتين كانتا بحوزتهما محدثين إصابتهم المشار إليها والتي أودت بحياة الأول.



وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.