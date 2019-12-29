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فن

تامر حبيب ينضم لـ«ليل داخلي» على «إينرجي»

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:56 م
إنرجي
إنرجي
أمير محمد خالد
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انضم السيناريست والمؤلف تامر حبيب، إلى المحطة الإذاعية "إنيرجي 92.1" بداية من العام المقبل، من خلال الموسم الجديد لبرنامج "ليل داخلي" المذاع على المحطة.

وبذلك ينضم حبيب لأسرة البرنامج مع كل من الكاتب محمد سليمان عبد المالك، والكاتب هيثم دبور في برنامج "ليل داخلي" الذي يتناول صناعة السينما والدراما، وكل ما يخص الأفلام السنيمائية وبصماتها على الجمهور.

أعربت الإعلامية عايدة سعودي مديرة إذاعة "إنيرجي" عن سعادتها بانضمام حبيب إلى أسرة المحطة، حيث قالت: "سعيدة إن أول تجربة إذاعية لتامر حبيب هتكون من خلال راديو إنيرجي".

وأوضحت: "متوقعة أن تنل حلقات حبيب اهتمام شريحة مهتمة بكتابة السيناريو، وواثقة من أنه سيقدم محتوى شيق".

واختتمت: "هناك العديد من المفاجآت والتغيرات في خريطتنا البرامجية الفترة المقبلة، والتي نتمنى أن تنال إعجاب جمهورنا".

يذاع برنامج "ليل داخلي" من الأحد وحتى يوم الأربعاء، من الساعة 7 وعلى مدار ساعتين حتى الساعة 9 مساءً.

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