مخرج «بنات ثانوى»: سأقاضى من اتهمنى بسرقة الفيلم (القصة الكاملة)

نفى المخرج محمود كامل الأخبار التي انتشرت، أمس، عبر عدد من المواقع الإخبارية حول سرقته لفكرة فيلم "بنات ثانوي" من الروائية رشا سمير، مؤكدًا أن جميع ما أشيع حول ذلك عارٍ تمامًا من الصحة، فهي تختلف عن موضوع الرواية التي تدعي صاحبتها السرقة.



وأضاف "كامل" أن قصة الفيلم ترجع لعام 2017 حسب البرزنتيشن الذي أرفقه، وأنه لم يتواصل مع هذه الكاتبة ولم يحاول الاتصال بها حسبما قالت، وأنها هي من حاولت الاتصال به وعرض هذه الرواية لعمل مسلسل من خلال البريد الإلكتروني، مشيرًا إلى أنه يحتفظ بجميع الرسائل التي أرسلتها له، هي عرضت عليا روايتها، ولم أكن أسمع عنها من قبل، وهي مش رواية ناجحة ولا معروفة ولا يوجد أحد يعرفها.



وأوضح "كامل" أن موضوع ورق "بنات ثانوي" متواجد عن المؤلف أيمن سلامة منذ عدة سنوات، وأنهم اتفقوا على عمل هذا الورق مسلسلًا يذاع على قناة أبوظبي الإماراتية، إلا أنهم اتفقوا على عمل الفيلم أولًا ثم مسلسل بعد ذلك ولم يعرفوا وقتها هذه الروائية.



وأشار "كامل" إلى أن مثل هذه الشخصيات تحاول سرقة النجاح والصدى الذي حققه الفيلم قبل عرضه بأيام، "شخصيات مش معروفة وبتشهر نفسها على حساب اجتهادنا الفني، ومش كل عمل له يخص بمدرسة أو ثانوية عامة يدل على علاقة بالفيلم"، وأكد أنه يحتفظ بحقه في الرد بإقامة قضية سب وقذف وتشهير.



كانت الروائية والكاتبة الصحفية، رشا سمير، تقدمت بشكوى لنقابة المهن السينمائية، تحمل رقم 1251 بتاريخ 23-12-2019، أشارت خلالها إلى أن فيلم "بنات ثانوي" المقرر طرحه يوم 7 يناير القادم بدور العرض مأخوذ عن روايتها "بنات في حكايات" التي صدرت عام 2012 والتي وصلت للطبعة العاشرة وتربعت على قوائم الأكثر مبيعًا حسبما ذكرت.



وفي سياق آخر يستعد "كامل" للانتهاء من تصوير فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكي ومحمد فراج، شريف سلامة، مصطفى خاطر، وهو من تأليف أحمد وهيثم الدهان، وإنتاج شركة "نيو سينشري"، و"سينرجي".



يذكر أن محمود كامل له عدة أعمال فنية في الولايات المتحدة الأمريكية، منها "المثلث، أحلام لا تراودني"، ومن أعماله في مصر: "زودياك، السهام المارقة، خارج الخدمة، زيزو فور، حفلة منتصف الليل، القطة العميا، أدرينالين، ميكانو، عزبة آدم".