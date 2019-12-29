-
الأحد 29 ديسمبر 2019 الموافق 03 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محلل سياسي: تركيا تجند المرتزقة في ليبيا بـ 2000 دولار للشخص

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:51 م
علي طرفاية
علي طرفاية
رباب الأهواني
طباعة
قال علي طرفاية، المحلل السياسي والمتخصص في الشأن الليبي، إن الموجود من الأتراك في ليبيا هم خبراء عسكريون لتدريب المليشيات على استخدام الأسلحة التركية التي يدعم بها أردوغان المليشيات الإرهابية في غرب ليبيا.

وأضاف "طرفاية" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترانيوز"، أنه يتم نقل هذه العناصر الإرهابية من إسطنبول إلى مدينة مصراتة أو إلى ميناء الخمس في عاصمة ليبيا طرابلس.

وأوضح أنه منذ فترة كانت هناك عملية تجسيد للعمليات الإرهابية في شمال سوريا من أجل نقلها الى ليبيا، لافتا إلى أن أردوغان كان يحتاج بعض من الوقت والترتيبات في ظل الرقابة المشددة على البحر الأحمر المتوسط.

وأشار إلى أن عملية تجنيد المرتزقة هي عملية إرهابية جارية بمقابل مادي مقابل 2000 دولار لكل عنصر يتم تجنيده إلى جانب الميليشيات في ليبيا.

كما بين أن زيارة أردوغان إلى تونس تأتي في هذا الإطار، لا سيما أن تونس دولة حدود إلى ليبيا، مشيرا إلى أن أردوغان برهن منذ فترة على إقامة قاعدة عسكرية في جنوب تونس بالقرب من غرب ليبيا لتقديم الدعم للإرهابيين في ليبيا، وخاصة أن جنوب تونس إلى حد ما يوجد بها عناصر إرهابية، مؤكدا أن أردوغان فشل في هذا الإطار في عام 2017، وجدد هذا البرهان في زيارته الأخيرة لتونس، وقوبل بالرفض أيضا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المسماري: تركيا تتحمل مسؤولية الفوضى والاغتيالات والإرهاب في ليبيا

الجيش الليبي: هدف "طوفان الكرامة" تدمير قوة المليشيات لتحرير طرابلس

برلماني ليبي: المرتزقة الأجانب في ليبيا منذ سنوات ومدعومون من حكومة الوفاق

الجيش الليبي: رصدنا تحركا لتنظيم داعش الإرهابي في الجنوب الغربي للبلاد

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

إغلاق طريق الواحات جزئيا لمدة 30 يومًا

منذ حوالي 19 ساعة

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث طريق "بورسعيد - دمياط" إلى 22

منذ حوالي 18 ساعة

رفض دعوى سحب الأوسمة والنياشين من مبارك

منذ حوالي 18 ساعة

الباز يطالب بفتح تحقيق ومعاقبة المتسبب فى فشل جذب الاستثمارات

الصور

image description

مباراة فوز الأهلي على بلاتينوم بثنائية نظيفة

image description

مجلس مدينة سيوة يبدأ تمهيد الطرق الداخلية (صور)

image description

حياتك تهمنا.. "لا للانتحار" في ندوة تثقيفية بمسرح طنطا

image description

ضبط لودر ومعدات بناء وإشغالات طريق لـ4 مقاهٍ بمطروح

image description

حملات مكبرة لسحب مكبرات الصوت من الباعة الجائلين بالإسكندرية

الأكثر قراءة

مجهولون يعتدون على «جماهير المصرى» فى دمياط

فضيحة أردوغان فى ليبيا تتصدر تويتر

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

قبول طلبات التعيين بوظيفة «معاون نيابة» دفعة 2019

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية

هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

الصحة

عقار صيني جديد لعلاج ألزهايمر في 2020

إصابة الطفل بالحصبة تفقده مناعته ضد الأمراض الأخرى

مصل فيروس الورم الحليمي يمنع الإصابة بالعدوى

احذرى.. 5 أطعمة قد تتحول إلى سامة

الرئيس نيوز

تحت رعاية الرئيس السيسي.. البيئة تطلق "اتحضر للأخضر"

"المركزي": تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر الأربعاء المقبل

السعودية.. الحكم بإعدام مهاجم العرض المسرحي في الرياض

السعودية.. أمن الدولة يكشف تفاصيل مقتل إرهابيين في الدمام

منوعات

موجة برد تقتل 50 فى بنجلادش

الأظافر اللامعة.. أحدث موضة في رأس السنة 2020 (صور)

دراسة: شاشات الأنظمة الإلكترونية بالسيارات تشتت تركيز السائقين

1.2 تريليون دولار زيادة بثروات «أغنياء الأرض»

كشكول

بعد إصابتها في حادث.. وفد أزهري يطمئن على طالبة "بنات أسيوط"

"الدقهلية الأزهرية" تحظر تأجير قاعات النشاط الاجتماعي دون دراسة

للأول الثانوي.. ننشر النموذج الاسترشادي لامتحان اللغة العربية

بعد وصوله.. مدارس الثانوي تستعد لتوزيع "التابلت" على طلاب الصف الأول

إسلام سياسي

"جرائم أردوغان في ليبيا" تتصدر "تويتر"

2000 دولار للمقاتل.. وصول 300 مسلح موالين لتركيا إلى ليبيا

17 قتيلا فى اشتباكات للجيش مع "طالبان" بأفغانستان

البرلمان الليبي يحذر تركيا من التدخل العسكري

مقالات الرأي
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
د.أحمد الخميسى
عام جديد مع الأمل
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
المزيد

الثقافة

«الثقافة السينمائية» يعرض فيلم أمريكى حصد 4 جوائز أوسكار

بسام الشماع يقدم «التنمر في مصر القديمة» بساقية الصاوي

منتدى بتانة يناقش «أيام مرسى».. الخميس

«ظل الأشياء» معرض للفنان حسن وصفي بمركز محمود مختار..الأربعاء

صفحتنا ع الفيس بوك