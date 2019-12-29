محلل سياسي: تركيا تجند المرتزقة في ليبيا بـ 2000 دولار للشخص

قال علي طرفاية، المحلل السياسي والمتخصص في الشأن الليبي، إن الموجود من الأتراك في ليبيا هم خبراء عسكريون لتدريب المليشيات على استخدام الأسلحة التركية التي يدعم بها أردوغان المليشيات الإرهابية في غرب ليبيا.



وأضاف "طرفاية" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترانيوز"، أنه يتم نقل هذه العناصر الإرهابية من إسطنبول إلى مدينة مصراتة أو إلى ميناء الخمس في عاصمة ليبيا طرابلس.



وأوضح أنه منذ فترة كانت هناك عملية تجسيد للعمليات الإرهابية في شمال سوريا من أجل نقلها الى ليبيا، لافتا إلى أن أردوغان كان يحتاج بعض من الوقت والترتيبات في ظل الرقابة المشددة على البحر الأحمر المتوسط.



وأشار إلى أن عملية تجنيد المرتزقة هي عملية إرهابية جارية بمقابل مادي مقابل 2000 دولار لكل عنصر يتم تجنيده إلى جانب الميليشيات في ليبيا.



كما بين أن زيارة أردوغان إلى تونس تأتي في هذا الإطار، لا سيما أن تونس دولة حدود إلى ليبيا، مشيرا إلى أن أردوغان برهن منذ فترة على إقامة قاعدة عسكرية في جنوب تونس بالقرب من غرب ليبيا لتقديم الدعم للإرهابيين في ليبيا، وخاصة أن جنوب تونس إلى حد ما يوجد بها عناصر إرهابية، مؤكدا أن أردوغان فشل في هذا الإطار في عام 2017، وجدد هذا البرهان في زيارته الأخيرة لتونس، وقوبل بالرفض أيضا.

