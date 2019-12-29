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مصر

التضامن: العمل داخل 143 قرية لـ«حياة كريمة» حتى الآن

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:49 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يتم التعاون مع ٢٠ جمعية أهلية للعمل داخل القرى المخصصة للمرحلة الأولى لحياة كريمة، حيث تم اختيار ٢٧٠ قرية، تم العمل على ١٤٣ قرية حتى الآن.

وأوضحت أنه تم تخصيص مليار و٤٠٠ ألف جنيه للمرحلة الأولى للمبادرة، شاركت وزارة الأوقاف بـ٢٠٠ مليون جنيه، كما شاركت الجمعيات الأهلية بـ٢٠٠ مليون آخرين، موضحة أنه تم إنجاز ٣٨% من القرى اللي تم اختيارها والبالغ عددها ١٤٣، ومن المقرر الانتهاء من هذه القرى يونيو المقبل بميزانية ٣٠٠ ألف جنيه فقط.

وأضافت القباج، في تصريحات، أنه سيتم الانتهاء من باقي القرى خلال التسعة شهور الأولى من العام المقبل ٢٠٢٠.

وأوضحت أن ما يميز بعض القرى هو مبادرة سكن كريم، موضحة أن الوزارة سعت قبل فصل الشتاء إلى بناء العديد من الأسقف ووصلات المياه.

وأشارت إلى أنه تم توفير عدد من القوافل الطبية للمواطنين المستهدفين في المبادرة، حيث تم إجراء عمليات جراحية في القلب ونظارات للأطفال.

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