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حوادث

السجن 15 سنة لقاتل «شهيدة الشرف» في المنوفية

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء القاضى
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قضت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم، برئاسة المستشار باهى حسن، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم بقتل السيدة التي عرفت بـ«شهيدة الشرف» في المنوفية، بالسجن 15 سنة؛ لكونه حدثًا، مما ينص عليه قانون الطفل.

وترجع أحداث الجريمة عندما ذهبت المجني عليها «نرجس. م» ربة منزل، حامل في شهرها السابع، وأم لثلاثة أطفال، إلى سطح منزل جيرانهما- تحت الإنشاء- لإحضار الغلال الخاصة بها، والتي كانت قد وضعتها هناك حتى تجف في حرارة الشمس.

وعندما تأخرت المجني عليها عن العودة للمنزل، صعد الزوج لأعلى سطح المنزل المجاور لهم الذي كانت زوجته من المفترض أن تتواجد به، ولما وصل لأعلى السطح لم يجدها ووجد بعض الغلال التي كانت أعلى السطح قد تم تجميعها وما زال الجزء الباقي على الأرض.

بدأ الزوج بالبحث عن زوجته المجني عليها، حتى عثر عليها في غرفة بالمنزل مليئة بمواد البناء والمواد الخرسانية، مسجاة على أرضية الغرفة والدماء تحاصرها وهناك آثار ذبح برقبتها، فبدأ الزوج يستغيث بجيرانه ليهرول الجميع إليه.

على الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي حضرت للمكان، وبدأت بفحص المحيطين بالمكان واستجواب الجيران، وتوصلت الجهات الأمنية إلى أن مرتكب الواقعة «أ. م» 17 سنة، طالب ثانوية عام، وروى الجاني تفاصيل جريمته أمام رجال المباحث.

وقال إنه أثناء وقوفه عصرًا أعلى سطح منزله شاهد جارته المجني عليها تعتلي سطح منزل أحد أقاربه الذي ما زال تحت الإنشاء، وتجمع الغلال التي كانت وضعتها في حرارة الشمس، وهنا قرر الاعتداء عليها جنسيًا، فنزل مسرعًا من منزله ذاهبًا للمنزل المجاور، ونادى عليها وأخبرها بأنه يريدها في شيء ما، وبحسن نيتها نزلت لأسفل المنزل، وذهبت تجاهه لتعرف ما الأمر، فإذا به ينقض عليها ليغتال شرفها ويدنس كرامتها، فقاومته بكل قوة، ومنعته من الاقتراب منها، وبعد ابتعادها عنه أخبرته بأنها سوف تخبر والدته بما فعل معها، وسوف تخبر زوجها وأهله.

وهنا خاف الشيطان القاتل من افتضاح أمره، وفكر في عواقب فعلته، فقرر قتلها، وتظاهر بأنه يستسمحها حتى اقترب منها وانقض عليها ممسكًا برقبتها وطرحها أرضًا، ووجد قطعة حديدية على الأرض ذبح بها المجني عليها وهرب، معتقدًا أنه بهروبه قد أفلت من يد العدالة، لكنه أحيل إلى النيابة العامة وباشرت التحقيق، وأحالته إلى المحاكمة العاجلة.

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