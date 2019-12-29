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مصر

93.6 مليون خط موبايل فى مصر.. والاشتراكات تتراجع

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أميرة ممدوح
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كشفت إحصائية رسمية حديثة، عن تراجع عدد مشتركي الهاتف المحمول إلى 93.68 مليون خط حتى الربع الأول من عام 2019، مقابل 97.68 مليون خط في الربع المناظر من العام السابق، بنسبة انخفاض قدرها 4.1%، كما انخفضت نسبة اشتراك الهاتف المحمول إلى 94.9% مقابل 107.06%، بتراجع نسبته 11.3% خلال الفترة ذاتها.

ولفتت الإحصائية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن إجمالي سعة السنترالات ارتفعت إلي 23.11 مليون خط خلال الربع الأول من عام 2019، مقابل 19.87 مليون خط في عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 16.3% خلال عام.

كما أظهرت الإحصائية، ارتفاع عدد مشتركي الهاتف الثابت إلى 8.36 مليون مشترك في الربع الأول من عام 2019، مقابل 7.47 مليون مشترك خلال الفترة ذاتها من العام السابق نفسه، بنسبة ارتفاع بلغت 11.9%.

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