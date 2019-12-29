للمرة الثالثة.. سامح عاشور يترشح لمنصب نقيب المحامين

ذكرت مصادر بمجلس النقابة، أنه تم التوافق مع النقيب الحالي سامح عاشور، على الترشح مجددا على منصب النقيب في الانتخابات المقبلة، وذلك بعد النجاحات التي حققها في خدمات النقابة ودورها ومعاركه الناجحة ضد خريجي التعليم المفتوح.



وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أنه رغم أن القانون لا يسمح بتولي منصب النقيب لأكثر من دورتين إلا أن تعديلات قانون المحاماة الأخيرة التي تم التصديق عليها، فرضت وضع قانوني جديد على شخص سامح عاشور، ومن ثم فيمكنه الترشح في الانتخابات المقبلة وكذلك التي تليها إن رغب في ذلك.



وأوضحت: «رغم أن النقيب العام أعلن قبل ذلك عدم نيته الترشح في انتخابات المجلس المقبل، إلا أنه تم إقناعه بذلك، خاصة مع النجاحات التي حققها، وكذلك كم الدعم الذي يحصل عليها من أعضاء مجلس النقابة أو النقابات الفرعية وعموم المحامين، والذي ظهر واضحا في انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة».



ولفتت أن النقيب العام سامح عاشور، سوف يعلن ترشحه رسميا بعد انعقاد مجلس النقابة المقبل، وفتح باب الترشح في الانتخابات القادمة.