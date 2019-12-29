-
الأحد 29 ديسمبر 2019 الموافق 03 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

للمرة الثالثة.. سامح عاشور يترشح لمنصب نقيب المحامين

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:39 م
سامح عاشور
سامح عاشور
محمد جعفر
طباعة
ذكرت مصادر بمجلس النقابة، أنه تم التوافق مع النقيب الحالي سامح عاشور، على الترشح مجددا على منصب النقيب في الانتخابات المقبلة، وذلك بعد النجاحات التي حققها في خدمات النقابة ودورها ومعاركه الناجحة ضد خريجي التعليم المفتوح.

وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أنه رغم أن القانون لا يسمح بتولي منصب النقيب لأكثر من دورتين إلا أن تعديلات قانون المحاماة الأخيرة التي تم التصديق عليها، فرضت وضع قانوني جديد على شخص سامح عاشور، ومن ثم فيمكنه الترشح في الانتخابات المقبلة وكذلك التي تليها إن رغب في ذلك.

وأوضحت: «رغم أن النقيب العام أعلن قبل ذلك عدم نيته الترشح في انتخابات المجلس المقبل، إلا أنه تم إقناعه بذلك، خاصة مع النجاحات التي حققها، وكذلك كم الدعم الذي يحصل عليها من أعضاء مجلس النقابة أو النقابات الفرعية وعموم المحامين، والذي ظهر واضحا في انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة».

ولفتت أن النقيب العام سامح عاشور، سوف يعلن ترشحه رسميا بعد انعقاد مجلس النقابة المقبل، وفتح باب الترشح في الانتخابات القادمة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

الباز: لقاء الرئيس بكبار المسئولين اليوم يشبه "اجتماع حرب"

منذ يوم

قبول طلبات التعيين بوظيفة «معاون نيابة» دفعة 2019

منذ يوم

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

منذ حوالي 18 ساعة

رفض دعوى سحب الأوسمة والنياشين من مبارك

الصور

image description

مباراة فوز الأهلي على بلاتينوم بثنائية نظيفة

image description

مجلس مدينة سيوة يبدأ تمهيد الطرق الداخلية (صور)

image description

حياتك تهمنا.. "لا للانتحار" في ندوة تثقيفية بمسرح طنطا

image description

ضبط لودر ومعدات بناء وإشغالات طريق لـ4 مقاهٍ بمطروح

image description

حملات مكبرة لسحب مكبرات الصوت من الباعة الجائلين بالإسكندرية

الأكثر قراءة

مجهولون يعتدون على «جماهير المصرى» فى دمياط

فضيحة أردوغان فى ليبيا تتصدر تويتر

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

قبول طلبات التعيين بوظيفة «معاون نيابة» دفعة 2019

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية

هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

الصحة

عقار صيني جديد لعلاج ألزهايمر في 2020

إصابة الطفل بالحصبة تفقده مناعته ضد الأمراض الأخرى

مصل فيروس الورم الحليمي يمنع الإصابة بالعدوى

احذرى.. 5 أطعمة قد تتحول إلى سامة

الرئيس نيوز

تحت رعاية الرئيس السيسي.. البيئة تطلق "اتحضر للأخضر"

"المركزي": تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر الأربعاء المقبل

السعودية.. الحكم بإعدام مهاجم العرض المسرحي في الرياض

السعودية.. أمن الدولة يكشف تفاصيل مقتل إرهابيين في الدمام

منوعات

موجة برد تقتل 50 فى بنجلادش

الأظافر اللامعة.. أحدث موضة في رأس السنة 2020 (صور)

دراسة: شاشات الأنظمة الإلكترونية بالسيارات تشتت تركيز السائقين

1.2 تريليون دولار زيادة بثروات «أغنياء الأرض»

كشكول

"الدقهلية الأزهرية" تحظر تأجير قاعات النشاط الاجتماعي دون دراسة

للأول الثانوي.. ننشر النموذج الاسترشادي لامتحان اللغة العربية

بعد وصوله.. مدارس الثانوي تستعد لتوزيع "التابلت" على طلاب الصف الأول

"مجلة نور" تلتقي شباب نيجيريا المتدربين بخريجي الأزهر

إسلام سياسي

"جرائم أردوغان في ليبيا" تتصدر "تويتر"

2000 دولار للمقاتل.. وصول 300 مسلح موالين لتركيا إلى ليبيا

17 قتيلا فى اشتباكات للجيش مع "طالبان" بأفغانستان

البرلمان الليبي يحذر تركيا من التدخل العسكري

مقالات الرأي
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
د.أحمد الخميسى
عام جديد مع الأمل
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
المزيد

الثقافة

«الثقافة السينمائية» يعرض فيلم أمريكى حصد 4 جوائز أوسكار

بسام الشماع يقدم «التنمر في مصر القديمة» بساقية الصاوي

منتدى بتانة يناقش «أيام مرسى».. الخميس

«ظل الأشياء» معرض للفنان حسن وصفي بمركز محمود مختار..الأربعاء

صفحتنا ع الفيس بوك