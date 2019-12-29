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اقتصاد

تراجع العائد على أذون الخزانة اليوم

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:39 م
وزارة المالية
وزارة المالية
راندا التوني
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أعلنت وزارة المالية نتائج طروحات أذون الخزانة، اليوم الأحد، حيث سجل العائد على الأذون أجل 91 يوما 15.10%، وأقل عائد 14.75%، ومتوسط العائد 15.06%.

وسجل العائد على الأذون أجل 273 يوما، 14.89%، وأقل عائد 14.50%، ومتوسط العائد 14.82%.

وطرح البنك المركزي، اليوم الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9.2 مليار جنيه لأجل 91 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 9.7 مليار جنيه لأجل 266 يوما.

وحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وشهد العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي أيضا.

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