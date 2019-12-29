رونالدو يحقق أمنية طفل من أصحاب الهمم.. فيديو

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو أثناء تحقيق البرتغالي كريستيانو رونالدو أمنية طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة "أصحاب الهمم"، الكازاخستاني علي تورجانبيكوف، بالتقاط الصور التذكارية والسلام عليه، في دبي الإماراتية.



ونشر تورجانبيكوف، الذي ولد دون أرجل، على حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" مقطع فيديو، أثناء وصول لاعب يوفنتوس الإيطالي إلى مجمع "ند الشبا" الرياضي في دبي، قبل أن يؤدي بعض الألعاب الاستعراضية مع الطفل الكازاخستاني.



ويقضي رونالدو حاليا إجازته في دبي، بمناسبة أعياد السنة الميلادية، إضافة إلى مشاركته في مؤتمر دبي الدولي، كمتحدث في الجلسة الرئيسية.

