ابنة الفنان عبدالمنعم مدبولى تكشف صورًا تعرض لأول مرة لوالدها

أهدت أمل، ابنة الفنان عبدالمنعم مدبولي، برنامج "من مصر" صورًا خاصة تعرض لأول مرة وذلك في الذكرى الـ98 لميلاد الفنان الكبير.



قالت أمل عبدالمنعم مدبولي، في مداخلة بالبرنامج الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة cbc، إن الفنان الراحل كان حنونًا وحساسًا بشكل زائد، كما كان أيضًا لديه خفة دم كبيرة معهم في المنزل، متابعة أن حياتهم كانت مليئة بالمواقف الإنسانية والمؤثرة والكوميدية.



وتابعت أنه لم يكن "بتاع خروجات وسهرات"، وفي نفس الوقت ترك مسئولية التربية لوالدتهم لأنه كان يحضر في المنزل أعماله ويقرأ السيناريوهات، مشيرة إلى أن الإخراج كان يأخذ منه مجهودًا أكبر من التمثيل، وأي عمل جديد كان يرهقه ذهنيًا ويثير توتره.



أضافت أمل عبدالمنعم مدبولي أن مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرًا" كان في رمضان والتسجيل في الشهر الكريم، حيث كانت آخر لقطة من المسلسل تتزامن مع آخر يوم فيه، ولهذا لم يكن متواجدًا معهم بشكل كامل خلال هذا الشهر، متابعة أن المسلسل كان به الظهور الأول لفاروق الفيشاوي وآثار الحكيم.

