ناصر: نستهدف مضاعفة عدد السياح الصينيين

قال الدكتور فاروق ناصر، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الصين أكبر مورد للسائحين عالميًا بإجمالي 120 مليون سائح صيني سنويا.



وأكد ناصر خلال تصريحات له، أن الجمعية لديها تطلعات في مضاعفة حجم السياحة الصينية في مصر وذلك من خلال الاشتراك في المعارض والبعثات التجارية واستغلال بروتوكول التعاون مع مقاطعة فوشان الصينية لمعرفة متطلبات واحتياجات السائح الصيني.



وأشار رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، هناك مساعى واسعة النطاق مع الجانب الصيني للترويج للنشاط السياحي في مصر واستغلال العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين لدعم ذلك القطاع الهام، مضيفًا أن هناك رغبة من جانب الشركات الصينية لتوسيع وزيادة استثماراتها في مصر.