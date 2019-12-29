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«تعليم الدقهلية» تنهي استعداداتها للامتحانات

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 12:58 م
على عبد الرؤوف
على عبد الرؤوف
عمرو الحوتى
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أكد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن أنهت كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول 20192020، مشيرًا إلى أنه كلف مديرى الإدارات التعليمية بتكثيف المرور على المدارس للتأكد من الاستعداد التام لإمتحانات الفصل الدراسي الأول 20192020 والالتزام بتنفيذ القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011 وتعديلاته بشأن نظام التقويم الشامل.

كما أكد على مسئولية الموجه الأول بالإدارة التعليمية عن الإشراف على تكليف المعلمين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والأمانة لوضع الامتحان تحت إشراف التوجيه، مؤكدًا على ضرورة سرية الورقه الامتحانيه والالتزام التام بالمواصفات المقررة والوزن النسبي لها وفق المعايير التي حددها المركز القومي للتقويم التربوي والامتحانات ومراعاة الابتعاد عن الأمور السياسية والدينية ووضع نموذج للإجابة تتسم بالمرونة وتتضمن جميع الأفكار والإجابات الممكنة.

وشدد عبد الرؤوف على متابعة تأمين أماكن وجود الأسئلة بما يضمن سرية الامتحانات وتأمين الكنترول الداخلي من أبواب ونوافذ وطفايات حريق وضرورة الاهتمام بالامتحانات وانضباط اللجان وعدم السماح بالغش بكافة صورة مع التنبيه على الملاحظين بضرورة منع الغش وعدم السماح به.

كما شدد بالتأكيد على أن عملية تقدير الدرجات تتم بلجنة لا تقل عن 3 أعضاء وتخصص حجرة التقدير بجوار الكنترول مع ملازمة مشرف التصحيح العملية التقدير حتى الانتهاء منها.

وأشار إلى التأكيد على انتقاء واختيار أفضل العناصر لتشكيل لجنة استلام الأسئلة من المطبعة السرية والمسئولة على التوزيع للمدارس ومراعاة تمثيل المتابعة والتعليم الإعدادى والأمن بتلك اللجنة برئاسة مدير الإدارة شخصيًا.

وأكد على تشكيل غرفة عمليات ومتحرك سريع بديوان الإدارة التعليمية لمتابعة أعمال الامتحانات وحل المشكلات فور حدوثها ومخاطبة المديرية بأية واقعة فورًا.

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