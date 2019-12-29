مذكرة جديدة لمجلس الوزراء لتفعيل حظر الطيور حية

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الاتحاد تقدم بمذكرة لمجلس الوزراء الأسبوع الجاري لتفعيل القانون 70 لسنة 2009، الخاص بحظر بيع وتداول الدواجن حية في القاهرة والجيزة والإسكندرية، متضمنا توصيات تسلمها أمين عام مجلس الوزراء، عقب اجتماع ضم الدكتورة منى محرز نائب رئيس الوزراء، ورئيس اتحاد الدواجن، وممثلين جهات سيادية.



وقال الزيني في تصريحات لـ"الدستور" أن المذكرة متضمنة تفعيل قانون منع التداول والبيع حي، وهو حماية للصناعة وفي صالح المربي والمستهلك، وأنه لا سبيل سوى بيع الدواجن مبرد ومجمد للحفاظ على الأسعار والمعروض من الدواجن في حالة انخفاض المعروض أو انخفاض الأسعار وارتفاعها أو في حالة صيام الأخوة الأقباط، كما أن تفعيل القانون ستعمل المجازر والمزارع بكامل طاقتها.



وأضاف نائب رئيس اتحاد الدواجن، أن مجلس الوزراء وعد بدراسة طلبات اتحاد منتجي الدواجن ووضع الخطط التنفيذية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية من أجل الحفاظ على صناعة الدواجن، مشيرا إلى أن اتحاد الدواجن طلب أيضا 200 منفذ في محافظات القاهرة والإسكندرية كمرحلة أولى، ليقوم المربين أعضاء اتحاد الدواجن بتشغيل هذه المنافذ على نفقتهم الخاصة ببيع الدواجن مبردة ومجمدة.