«حفلة في بيتك».. 3 نجوم سوبر ستار ضيوف منى الشاذلي ليلة رأس السنة

انتهت الإعلامية منى الشاذلي من تسجيل حلقة خاصة لإذاعتها في ليلة رأس السنة على فضائية "سي بي سي" تضم 3 نجوم سوبر ستار في عالم الأغنية.



وتضم الحلقة حوارا، مع صناع أغنية "ابن مصر" مدحت صالح ومحمود العسيلي ومصطفى حجاج، وخلال الحلقة قدم الثلاثي مجموعة من أغانيهم المعروفة "حبيبي يا عاشق" و"خطوة" و"مجنونة".



وخلال اللقاء يحكي الثلاثي كواليس اشتراكهم في أغنية "ابن مصر"، وسر النجاح الكبير للأغنية التي فازت بجائزة أفضل أغنية في استفتاء "معكم" لعام 2019.



وتبادل الثلاثي غناء مقطوعات من أغانيهم، تتماشى مع أجواء الاحتفالات بالكريسماس.