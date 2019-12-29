ضبط 224 سلاحًا ناريًا و280 تاجر مخدرات
الأحد 29/ديسمبر/2019 - 12:57 م
مريم جبل و عمرو المزيديطباعة
وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها- خلال 24 ساعة- عن ضبط 224 سلاحًا ناريًا، بحوزة 208 متهمين، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 10 تشكيلات عصابية، ضمت 30 متهمًا، ارتكبوا 49 حادثًا متنوعًا، كما تم ضبط 254 قضية مخدرات بحوزة 280 متهمًا.
جاء ذلك في إطار الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 10 تشكيلات عصابية، ضمت 30 متهمًا، ارتكبوا 49 حادثًا متنوعًا، كما تم ضبط 254 قضية مخدرات بحوزة 280 متهمًا.
جاء ذلك في إطار الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.