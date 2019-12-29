القباج: راجعنا لائحة قانون المعاشات مع 17 وزارة وإصدارها قريبًا

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم مراجعة لائحة قانون التأمينات مع 17 وزارة حتى الآن، موضحة أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات يتم مراجعتها في الوقت الحالي وستصدر في العام الجديد، لافتة إلى أن موضوع التأمينات ساخن ولكن له حلول، وتعمل الدولة على تحقيق مصلحة الطرفين.



وأضافت في تصريحات صحفية، أن كل القضايا التي رفعها أصحاب المعاشات على الوزارة في هذا الصدد والتي بلغت 12 ألف قضية تم حسمها لصالح الوزارة، مؤكدة التزامها بأحكام القانون.



وتابع: وجاءت الفتوى بأن العلاوات الخاصة يتم حسابها ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وفقا لمنطوق الحكم، ونحن نقول إننا نأخذها بكامل قيمتها، لذلك فإن الجزء الأخير من الفتوى جاء فيه: (ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقا لما أفادت به جهة الإدارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأي).



وأضافت: "وهذا يعنى أنه طالما تم احتسابها بكامل قيمتها فهؤلاء الذين تم احتسابها لهم بالكامل لا يستفيدون من منطوق الحكم، وهو ما يثبت مطابقة الفتوى لما تقوم به الهيئة"، أي أنه عند التسوية، طالما لم تدخل العلاوات ضمن الأجر الأساسي، فإنها تدخل في وعاء الأجر المتغير وتؤخذ بكامل قيمتها في حساب معاش الأجر المتغير، وأن كل أصحاب المعاشات بلا استثناء تدخل تلك العلاوات في حساب الأجر المتغير بنسبة 100%.



وأشارت إلى انه تم عرض حالات واقعية لتسوية معاش الأجر المتغير على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التي حكمت في ضوء ذلك بعدم أحقية من سبق أن دخلت العلاوات الخاصة بكامل قيمتها في الاستفادة من منطوق الحكم، أي أنها اتفقت مع صحيح التطبيق العملي للهيئة في كيفية تسوية معاش الأجر المتغير، والحكم نهائي.