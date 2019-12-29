آل باتشينو يشعل «إنستجرام» برفقة حبيبته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا، رصدتها عدسات مصوري الباباراتزي للنجم العالمي "آل باتشينو"، خلال تجوله مع حبيبته، بعد تناولهما العشاء في أحد المحلات بمنطقة بيفرلي هيلز بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.



وظهر "آل باتشينو" الذي يبلغ من العمر 79 عامًا، بملابس كاجوال مع حبيبته التي تصغره في العمر بحوالي 34 عامًا ومرتبطان منذ أكثر من عامين، كما أنه يسبق له الزواج، وكان على علاقة من قبل بالممثلة الأرجنتينية لوسيلا سولا والدة كاميلا مورون حبيبة النجم العالمي ليوناردو دي كابريو.



يُذكر أن ألفريدو جيمس باتشينو ولد في 25 أبريل 1940 في مدينة نيويورك، بدأ دراسة التمثيل في سن المراهقة، وفي نهاية المطاف انتقل من المسرح إلى الشاشة الكبيرة.



لعب، خلال حياته المهنية، كثيرًا من الأدوار التي تتصف بالجرأة والغضب المتفجر، كما لعب دور البطولة في مجموعة متنوعة من الأفلام خلال مسيرته الغزيرة، وظهر في عددٍ لا يُحصى من الإنتاجات المسرحية كما أخرج عدة أفلام أيضًا.



في عام 1993، فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن أدائه لدور رجل أعمى في فيلم Scent of a Woman، كما حصل على جائزة Lifetime Achievement Award من معهد الأفلام الأمريكي عام 2007، وكان آخر أعمال آل باتشينو فيلم The Irish man مع النجم العالمي روبرت دي نيرو في رابع تعاون بينهما.

