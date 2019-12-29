مؤشرات إيجابية.. توقعات بوصول الدولار لمستوى 14 جنيهًا في 2020

سجل سعر الدولار طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري، 15.99 جنيه للشراء، مقابل 16.09 جنيه للبيع.



من جانبه، توقع محمد عبدالعال عضو مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية، وصول الدولار لمستوى 14 جنيهًا بحلول الربع الأول من 2020.



وأشار إلى أن تراجع الدولار يرجع إلى استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وقوة الملاءة المالية يؤدي إلى تحسن مصادر النقد الأجنبى التقليدية كالسياحة وتحويلات العاملين في الخارج وقناة السويس.



وأضاف أن توجه البنك المركزى لتقديم مبادرات لدعم ومساعدة قطاع المصنعين وتعويم المتعثرين والقطاع العقاري الموجه لأصحاب الدخل المتوسط والمحدود، سوف ينشط حركة النشاط الاقتصادي ويقويه، واقتصاد قوى يعنى عملة وطنية قوية.



ومن جهته، قال الخبير المصرفي مجدي عبد الفتاح، إن قرار البنك المركزي بشأن سرعة التحويلات دون إبطاء سواء تحويل ارباح أو أموال كانت مستثمرة في البورصة شجع على ورود العملة الأجنبية الواردة من الاستثمارات الأجنبية سواء على صورة استثمار مباشر أو غير مباشر في البورصة وأذون الخزانة،أيضا استلام مصر الدفعة من قرض صندوق النقد الدولي ساهم في زيادة الموارد الدولارية.